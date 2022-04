Andrea Berg zeigt sich nackt auf Instagram! Fans drehen durch – „Mega heiß“

Heiß, heißer, Andrea Berg. So sexy haben wir die Schlagersängerin schon lange nicht mehr gesehen. Sie weiß halt, wie es geht. Sowohl musikalisch als auch was die Garderobe angeht, enttäuscht sie ihre Fans nicht. Auf der großen Bühne von Giovanni Zarrellas ZDF-Show feierte sie am Samstagabend (9. April) ihr Comeback mit neuer Musik.

Andrea Berg verzaubert ihre Fans mit diesem freizügigen Bild auf Instagram. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Steffi Adam/Geisler-Fotopress

Ihr neues Album ist allerdings nicht das Einzige, mit dem Andrea Berg gerade für Gesprächsstoff sorgt. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin jetzt ein Foto, das sie jahrelang geheim hielt.

Andrea Berg super sexy auf Instagram

„Das Motorrad kennt ihr von meinen Tourneen, mich sowieso, das Foto noch nicht“, schreibt der Schlager-Star zu der Aufnahme.

Mehr zu Andrea Berg:

Andrea Berg wurde 1966 in Krefeld geboren (Alter 56 Jahre)

Mit ihrem Mann betreibt sie ein Hotel in Kleinaspach

In Aspach findet jährlich ihr großes Heimspiel statt

Zu sehen ist eine nackte Andrea Berg, wie sie sich auf einem Motorrad lasziv in Szene setzt. Dass sich die 56-Jährige gerne mal als heiße Rockerbraut präsentiert, zeigte sie bereits in der Vergangenheit. Ganz nackt sah man Andrea Berg bisher allerdings noch nie.

Andrea Berg nackt auf dem Motorrad – DAS steckt dahinter

Die Aufnahme entstand allerdings nicht bei einem Fotoshooting zu ihrem Album von 2022, sondern schon 30 Jahren zuvor, wie sie verrät.

„Ich habe mir lange überlegt, ob wir das Bild, das vor 30 Jahren spontan in unserer Garage aufgenommen wurde und ich nur als Dia-Foto hatte, veröffentlichen. Aber wisst ihr was: Ich bin stolz drauf und deshalb habe ich es als Cover unserer Sonderedition ausgewählt.“

Andrea Berg zieht sich aus und bringt Fans um den Verstand

Das alte Foto noch einmal auszugraben, war anscheinend eine gute Idee, wie die Kommentare ihrer Fans zeigen. Denn die sind ganz aus dem Häuschen bei so viel nackter Haut.

Hier einige der Kommentare unter dem Foto:

„Damals wie heute, einfach der Hammer“

„Du Schönheit. Das Bild ist wundervoll“

„Die Fotos sind ein Traum“

„Mega heiß“

„Das Bild ist phantastisch“

