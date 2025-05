„Amore unter Palmen“: Österreicherin reist für die Liebe nach Sansibar – dann kommt alles anders

Wie viel kann Liebe wirklich aushalten? Diese Frage stellt sich Andrea in der Sat.1-Kuppelshow „Amore unter Palmen.“ Für ihren Traummann Khamis ist sie nach Tansania gereist und gerät dort mitten in ein emotionales Chaos. Denn: Khamis ist nicht nur verheiratet, seine Frau auf Sansibar erwartet auch ein Kind. Trotzdem glaubt Andrea fest an die gemeinsame Zukunft.

Mit Geschenken und einer großen Portion Hoffnung will sie bei Khamis Mutter punkten – in der Hoffnung auf eine baldige Hochzeit mit ihrem Liebsten. Doch das erste Treffen verläuft ganz anders als geplant.

„Amore unter Palmen“: Andrea hofft auf die große Liebe

Wenn man die große Liebe nicht in seiner Heimat findet, reist man eben einmal um den Globus, um doch noch auf den Partner fürs Leben zu treffen. So geht es auch Andrea aus Innsbruck, die nach Tansania gereist ist, um dort ihren Zukünftigen Khamis wiederzusehen. Ein Treffen mit seiner Mutter soll dabei alle Probleme – wie etwa Khamis aktuell schwangere Noch-Ehefrau – aus dem Weg räumen. Die Sprachbarriere ist dabei nur das kleinste Problem.

Weil Andrea kein Suaheli spricht, übernimmt Khamis die Rolle des Übersetzers. Aber statt klarer Antworten gibt es Ausflüchte. Immer wieder weicht Khamis ihren Fragen aus oder gibt nur vage Übersetzungen wieder. Andrea will wissen, wo sie steht – ob es mit der Heirat ernst wird oder ob sie am Ende nur als Zweitfrau geduldet wird. Schließlich ist Khamis offiziell noch gebunden und wird bald auch noch Vater.

„Amore unter Palmen“: Steht die Hochzeit auf der Kippe?

Frustriert über die ausweichenden Antworten bricht Andrea das Gespräch ab. Doch kampflos will sie das Feld nicht räumen: Kurz nach dem geplatzten Treffen lädt sie Khamis Mutter zum gemeinsamen Kochen ein. Ein letzter Versuch, sich doch noch in die Familie einzufügen und Klarheit zu schaffen.

Während Andrea weiter an ihre große Liebe glaubt, sehen Zuschauer das Ganze deutlich kritischer. Unter den Clips der Sendung auf Instagram häufen sich Kommentare wie: „Das schreit doch nach Betrug!“ oder „Noch schräger als ‚Dating ohne Grenzen.“ Viele zweifeln an Khamis Aufrichtigkeit und daran, dass es ihm wirklich um Liebe geht.

Ob Andrea ihrem Traummann weiter vertrauen kann oder bald mit gebrochenem Herzen die Heimreise antritt? Das zeigt „Amore unter Palmen“ immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1 und in der Joyn-Mediathek. Die aktuelle Folge wurde am 5. Mai 2025 gezeigt.