Amira Aly spricht ein Machtwort – „Ich bin nicht zufrieden“

Amira Aly ist im Weihnachtsfieber. Die Ex-Frau von Oliver Pocher plant das Fest bereits seit November und konzentriert sich dabei speziell auf die Geschenke für ihre Liebsten. Doch neben der Freude macht sich bei der Moderatorin auch etwas Stress breit. Im Podcast „Liebes Leben“, den sie mit ihrem Bruder Hima führt, spricht sie nun über die Vorbereitungen.

Amira Aly gibt Blick hinter die Kulissen

Bei Amira Aly sieht es beim Thema Geschenke etwas anders aus als sonst. Ihre Familie hat sich nämlich auf Weihnachtswichteln geeinigt. Das bedeutet, dass sie bloß ein Geschenk besorgen muss. Was für ihren Bruder eine gute Sache ist, entpuppt sich für die 32-Jährige als Alptraum, wie sie im Podcast verrät.

Wie es scheint, hat sich die Familie auf ein Limit von 50 Euro in diesem Jahr geeinigt. Für Amira Aly alles andere als einfach: „Dieses Wichtellimit, das mich so auf die Palme bringt. (…) Furchtbar, ich sag’s dir. Ich bin nicht zufrieden.“ In der Vergangenheit hat sie das Budget nämlich ganz anders eingeteilt.

Amira Aly wird deutlich

„Ich würde 50 Euro verstehen, wenn wir jedem was schenken. Aber wenn wir eh Wichteln und jeder nur ein Geschenk besorgen muss, dann kannst du mich doch nicht auf 50 Euro limitieren. Das kannst du doch nicht machen“, erklärt Amira Aly. Ihr Partner Christian Düren teilt ihre Ansicht übrigens nicht, wie sie verrät.

„Für dich ist das vielleicht nicht schlimm, wenn du das für 50 Euro kriegst, aber wenn du wieder so auf die Kacke haust und mit Helikopterflügen um die Ecke kommst, kommt sich die Person blöd vor”, zitiert sie ihren Liebsten. Hima ist jedenfalls gespannt, was seine Schwester letztendlich unter den Weihnachtsbaum legen wird.