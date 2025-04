Yeliz Koc privat: DESWEGEN gab die „The 50“-Teilnehmerin Ex-Freund Jannik Kontalis eine zweite Chance

Ob den „Bachelor“, „Love Island“ oder „Make Love, Fake Love“ – Yeliz Koc hat sie alle durch. So richtig wollte es mit der Liebe für die Reality-TV-Kandidatin aber nicht klappen. Schnell platzten die Beziehungen zu ihren Partnern. Aber wie heißt es so schön? Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Das zeigte sich schon, als Yeliz Koc im Jahr 2023 als Siegerin bei „Promi Big Brother“ auf Sat1 hervorging. Aber wie sieht es im privaten Leben von Yeliz Koc aus?

Im Jahr 2025 hieß es für Yeliz Koc: Ab in den Dschungel! Sie war Kandidatin der RTL-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Doch inzwischen haben sich die Umstände geändert – denn Yeliz Koc ist keine Single-Lady mehr, ihrem Ex-Freund Jannik Kontalis gab sie eine zweite Chance. Was hinter dem Comeback steckt, verraten wir dir.

Yeliz Koc privat: Sie ist nicht der einzige Star in der Familie

Yeliz Koc wurde am 3. November 1993 in Hannover geboren, wo sie bei ihrer Mutter aufgewachsen ist. Sie ist ein Scheidungskind, ihre Eltern trennten sich, als sie drei Jahre alt war. Nach der Schule machte Yeliz Koc privat eine Ausbildung zur Kosmetikerin und war lange in der Schönheitsbranche tätig. Yeliz Koc ist 1,7 Meter groß. Während sie sich im Reality-TV ihren Weg nach oben kämpfte, gibt es aber noch andere Stars in der Familie von Yeliz Koc: ihren Vater und ihre Schwester.

Bei ihrem Vater handelt es sich um Savas Koc, einen ehemaligen türkischen Fußball-Nationalspieler, der 1983 für Hannover 96 gespielt hat. Und auch die sieben Jahre ältere Schwester von Yeliz Koc ist keine Unbekannte. Filiz Koc ebenfalls im Fußball aktiv, spielt seit 2009 für die türkische Nationalmannschaft und in der zweiten deutschen Bundesliga. Inzwischen ist Filiz außerdem als Managerin für Yeliz Koc tätig und war bei der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ ihre Begleitung.

+++ Maurice Dziwak privat: Verhütung fehlgeschlagen, jetzt ist er Vater – „Ziemlich abgef*ckt“ +++

Yeliz Koc privat: Nach der Schwangerschaft hagelte es harte Kritik

Nach der Schwangerschaft packte Yeliz Koc das Entsetzen. Foto: Foto: IMAGO / Future Image, IMAGO / Gartner

Bekannt wurde Yeliz Koc im Reality-TV mit ihrer Teilnahme beim „Bachelor“ im Jahr 2018, wo sie ordentlich Schlagzeilen machte, als sie dem Bachelor Daniel Völz eine schallende Ohrfeige verpasste. Am Tag zuvor hatte Völz sie noch geküsst, ihr dann aber keine Rose gegeben. Die Bachelor-Kandidatin kommentierte ihre Aktion im Anschluss mit: „Ich hätte gerne auch die Faust genommen.“ Danach ging es weiter zu „Bachelor in Paradise“, wo Yeliz Koc Johannes Haller kennenlernte, mit dem sie nach der Show bis 2020 zusammen war. Yeliz Koc und Johannes Haller nahmen 2020 im „Sommerhaus der Stars“ teil, schafften aber nur den fünften Platz. Im Nachgang deckte Yeliz Koc auf, dass Johannes sie gleich am Anfang der Beziehung betrogen hatte – rückblickend hätte sie privat sofort den Schlussstrich gezogen, wie „Gala“ berichtet.

Im August 2o20 kam Yeliz Koc mit Jimi Blue Ochsenknecht zusammen, ihre gemeinsame Tochter namens Snow kam 2021 zur Welt. Doch schon während der Schwangerschaft trennte sich das Paar. In einem Youtube-Video äußerte Jimi Blue Ochsenknecht, er habe sein Töchterchen überhaupt nicht gewollt, wie „blick.ch“ erklärt: „Ich wollte es aber nicht. Und ich bin ein unfreiwilliger Erzeuger.“ Jimi Ochsenknecht hatte sich ein Tattoo in Form einer Schneeflocke für sein Töchterchen gemacht, ließ dieses aber überstechen. Nach dieser Aktion stellte sich auch Natascha Ochsenknecht auf die Seite von Yeliz, das Verhalten ihres Sohnes sei „unter aller Sau“, wie sie in ihrer TV-Sendung sagte. Doch auch für die Reality-TV-Kandidatin hagelte es 2022 nach der Schwangerschaft Kritik – nämlich für ihr Shooting beim Playboy, wo Yeliz Koc nackt posierte. Sogar Morddrohungen sollen die Influencerin Yeliz Koc privat auf Instagram erreicht haben.

+++ Pierre Sanoussi-Bliss privat: DARUM reichte er nach 18 Jahren Klage ein – „Menschenverachtend“ +++

Yeliz Koc und Jannik Kontalis: On-Off-Beziehung ging in die zweite Runde

Wieso es zwischen Yeliz Koc und Jannik einfach nicht klappte. Foto: IMAGO/Future Image

Im Januar 2022 war Yeliz Koc als Kandidatin bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen, wo sie mit Paco Herb anbandelte, zu einer Beziehung kam es jedoch nicht. Da es mit der Liebe einfach nicht klappen wollte, machte sich Yeliz Koc Ende 2022 bei „Make Love, Fake Love“ auf die Suche. In der Show entschied sich Yeliz beinahe für den vergebenen Max, es kam zu Küssen und intimen Berührungen, bei einer gemeinsamen Nacht zeichnete die Kamera sogar verdächtige Handbewegungen unter der Bettdecke auf – während seine Freundin alles live mit ansah. Am Schluss entschied sich Yeliz Koc doch für Jannik Kontalis, mit dem sie bis Juni 2023 ein Paar war. Besonders die Beziehung zwischen Jannik und Töchterchen Snow kam ihm dabei zugute – sogar eine Adaption war ein Thema. Doch dann der Schock: Jannik Kontalis soll Yeliz Koc betrogen haben. Auf Instagram teilte Yeliz Nachrichten von Fans, in denen deutlich wird, dass Jannik in einem Berliner Club Kontakt zu anderen Frauen hatte und sie sogar auf sein Hotelzimmer einlud. Jannik gab an, zu diesem Zeitpunkt schon von Yeliz getrennt gewesen zu sein.

Danach war Yeliz Koc kurzzeitig mit Yasin Mohamed zusammen, der 2025 ebenfalls als Kandidat im Dschungel geplant war, aber kurzfristig wieder aus dem Cast genommen wurde. Auch bei „Love Island VIP“ wurde Yeliz Koc 2024 nicht fündig. Zum Neujahr 2025 wurde bekannt, dass Yeliz Koc und Jannik Kontalis ihrer Liebe privat eine zweite Chance geben. Schließlich hatte kein anderer Mann sich so um Töchterchen Snow bemüht wie Jannik. Zu dem Comeback von Yeliz Koc und (Ex-)Freund Jannik wird es vermutlich bei den Dreharbeiten zu „Prominent getrennt“ gekommen sein, wo das Paar 2025 zu sehen ist. Während Yeliz Koc im Dschungel bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ zu sehen war, wurde die Treue ihres Partners Jannik erneut auf die Probe gestellt. Laut der „Bild“ sollen sie aktuell (Stand März 2025) wieder getrennt sein, öffentlich haben sie sich dazu allerdings nicht geäußert.

Im Dschungel konnte Yeliz Koc die Zuschauer nicht wirklich überzeugen. Bereits an Tag neun erhielt sie nicht mehr genügend Anrufe und musste das Camp verlassen. Eine Dschungelprüfung durfte sie nicht alleine absolvieren. Über ihr Aus in der Sendung war der Reality-TV-Star alles andere als begeistert: „Ich bin noch gar nicht fertig hier gewesen. Ich hätte gerne noch gezeigt, was ich kann. Aber ich habe die Chance nicht bekommen.“ Doch das war noch nicht das einzige Format, in dem Yeliz Koc im jahr 2025 zu sehen war. Bei der Amazon-Prime-Produktion „The 50“ kämpft sie aktuell um Geld für ihre Follower. Ob sie dort gewinnt, bleibt abzuwarten.

Die privaten Hintergründe von Reality-TV-Kandidatin Yeliz Koc kennst du jetzt. Aber was ist mit den anderen Teilnehmern? Erfahre hier, wie es bei GZSZ-Star Nina Bott privat aussieht.