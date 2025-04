Lotto-Gewinnerin will nur Gutes tun – sie bezahlt dafür einen hohen Preis

Einmal im Lotto abzuräumen, ist für viele wohl ein echtes Traumszenario. Denn etwas mehr Geld könnten wohl die Meisten gebrauchen. Sei es für einen schönen Urlaub, ein neues Auto oder einfach für ein Gefühl von finanzieller Sicherheit.

Umso ärgerlicher ist es, wenn man von seinem Gewinn im Lotto gar nichts weiß – und dafür einen hohen Preis zahlt. Genau das passiert jetzt wohl einer Rentnerin aus den USA, die eigentlich nur etwas Gutes tun wollte.

Lotto-Gewinnerin will Gutes tun und vergisst ihr Los

Die 67-jährige Mildred Simoneriluto hat ihre Jacke an die gemeinnützige Organisation „Vietnam Veterans of America“ gespendet. Was sie dabei nicht bedacht hat: In der Jackentasche befand sich noch ihr Cash-5-Lotto-Los, das sie kurz zuvor in einem Supermarkt in Murrysville (Pennsylvania) gekauft hatte.

„Ich erinnere mich, dass ich sagte: ‚Wenn ich das Los hier hintue, vergesse ich es nicht'“, erzählte sie dem ABC-Partnersender WTAE. Doch vergessen hat sie es dann letztendlich doch. Aufgefallen ist ihr das, als sie festgestellt hat, dass ihre Zahlen gezogen wurden, womit sie 2,5 Millionen Dollar – also etwa 2,3 Millionen Euro – gewann.

SO teuer ist ihre gute Tat gewesen

Jetzt steht sie allerdings vor einem Problem, dass wohl kein Lotto-Spieler jemals erleben möchte. Sie findet das Ticket nicht mehr wieder, denn die Jacke könnte mittlerweile überall sein. Zudem läuft ihr die Zeit davon, denn einlösen kann sie das Los nur noch bis zum 8. Mai.

Ein weiteres Horror-Szenario: Findet jemand anderes ihr Los, kann diese Person den Lotto-Gewinn im Wert von 2,5 Millionen Dollar selbst abräumen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Geld letztendlich doch noch bekommt, ist also gering. Jetzt kann die Frau aus den USA nur noch auf ein Wunder hoffen.