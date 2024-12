Amira Aly macht Schluss – „Nach drei wunderschönen Jahren“

Amira Aly hat viel zu tun. Die gelernte Make-up-Artistin hat sich seit ihrer Beziehung mit Oliver Pocher, die 2023 in die Brüche ging, selbst zu einem Star entwickelt und tritt in TV-Shows auf, macht einen Podcast und gründete eine eigene Kosmetikmarke.

Darüber hinaus moderiert sie regelmäßig bei Vox. Einen Job, den sie jetzt aber an den Nagel hängt.

Amira Aly: Damit ist in Kürze Schluss

Seit 2022 ist Amira Aly neben Laura Dahm das Gesicht von „Prominent“. Nach dem Ausscheiden von Amiaz Habtu übernahm sie vor der Kamera und präsentierte das Neueste aus der Welt der Schönen und Reichen. In Kürze ist damit aber Schluss, wie die „Bild“ erfuhr.

Die 32-Jährige hat sich selbst dazu entschieden. „Nach drei wunderschönen Jahren verlasse ich die Sendung zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch“, erklärte sie gegenüber „Bild“.

Letzte Sendung schon am Sonntag

Was die genauen Gründe für diesen Schritt sind oder ob sie vielleicht einen neuen TV-Job an Land gezogen hat, ist nicht bekannt. Was hingegen klar ist: Schon am Sonntag (8. Dezember) wird sie das letzte Mal im Studio stehen. Das erklärte ein Sprecher des Senders der Zeitung.

Wer Amira Aly also (vorerst) das letzte Mal vor der Kamera sehen will, sollte sich das Wochenende vormerken und Sonntag um 23.35 Uhr Vox einschalten. Wann sie, abgesehen davon, das nächste Mal im TV auftritt, ist unklar.

Sie kündigte allerdings an: „Wohin mich mein Moderationsherz verschlägt, sehen wir bald.“ Es sieht also ganz danach aus, als sei es kein kompletter Abschied aus dem Fernsehen. Gut möglich, dass Amira Aly bald wieder vor der Kamera steht. Nur wo? Das bleibt abzuwarten.