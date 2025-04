„Bares für Rares“: Paar erntet Spott statt Geld – „Das war schon enttäuschend“

Bei „Bares für Rares“ dachten Frauke und Wolfgang, sie hätten den Jackpot. Ihre Designer-Stühle sollten ihnen fette Beute bescheren. „Unsere Stühle sind so ausgefallen, da werden wir sicher Glück haben“, gibt sich das Paar aus Mainz optimistisch. Doch im Pulheimer Walzwerk kam alles anders!

Sven Deutschmanek (48) klärt auf: Die Stühle sind Seconda-Modelle aus den 80ern, entworfen von Mario Botta und gebaut von Alias. Die Sitzfläche aus Lochblech und die runde Rückenlehne sind typisch. Das Pärchen erhofft sich ein rundes Sümmchen von 1500 Euro. Doch Deutschmanek sieht’s nüchtern: Maximal 1000 bis 1200 Euro könnten drin sein. Der erste Dämpfer ist damit sicher.

„Bares für Rares“: Händler hat Mitleid

Im Händlerraum wird’s dann richtig bitter. Esther Ollick (45) und Christian Vechtel (50) testen die Stühle – ohne Begeisterung.

Zwei Stahlrohr-Stühle von Designer Mario Botta im markanten 80er-Jahre-Stil. Foto: Foto: ZDF/Screenshot

„Das einzig Schmeichelnde ist die Schaumstoffrolle im Rücken“, lautet Ollicks fieses Fazit. Fabian Kahl (33) setzt noch einen drauf: „Die heißen Seconda-Stühle, weil man nur eine Sekunde bequem auf ihnen sitzen kann.“

+++ „Bares für Rares“: „Kindermalerei“? Von wegen! Unscheinbares Bild wird zum Goldstück +++

Ein echter Lacher, aber kein Geld. Die Verkäuferin versucht zu retten, was zu retten ist, und preist die „integrierte Massagefunktion“ an. Doch vergeblich. Kahl wirft die Frage in die Runde, ob jemand Interesse habe, doch die Reaktion ist ernüchternd. Kein einziger Cent wird geboten. In Vechtel macht sich Mitgefühl breit.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Da Frauke und Wolfgang sich strikt weigern, die Stühle wieder mitzunehmen, gibt er ihnen schließlich 350 Euro dafür. „Das war schon enttäuschend“, gesteht die Verkäuferin. So verlassen Frauke und Wolfgang alles andere als zufrieden das Studio.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek können Fans alle Folgen nachholen.