Neue Amazon Prime Show sorgt für Frust bei Zuschauern: „Zeitverschwendung“

Mit Pauken und Trompeten wurde vor wenigen Wochen die neue Reality-TV-Show „The 50“ auf Amazon Prime angekündigt. Nun wurden gestern (11. März) die ersten Folgen des Formats ausgestrahlt – und dabei ging alles ganz schön drunter und drüber.

Denn die Kandidaten sorgen in den anfänglichen Episoden bereits für eine Menge Chaos und Tumult. Viele Zuschauer sind unzufrieden.

Floppt die neue Amazon Prime Show?

Was macht man wohl, wenn einem die Ideen für ein neues Format ausgehen? Genau – man lehnt die Show an ein anderes Format an, in dem Fall an das französische Pendant „Les Cinquante“ und sucht sich eine Menge relevanter bis irrelevanter Reality-TV-Stars. Die sorgen dann schon alleine untereinander für Zickereien und Drama, während es nebenbei noch die ein oder andere Challenge à la „Squid Game“ gibt, die von Spielleitern mit Tiermasken moderiert werden – genau das ist das Konzept der neuen Amazon Prime Show „The 50“.

Und wenn man 50 Z-Promis auf einen Haufen zusammen pfercht, sorgt dies natürlich für ordentlich Tumult, Chaos und Streitereien. Ohne Kenntnisse zum Reality-TV-Markt kann man bei dem ganzen Gewusel jedoch schnell mal den Überblick verlieren. Dabei stammen die meisten Teilnehmer tatsächlich aus verschiedenen bekannten Kuppel- oder Dating-Shows wie etwa „Temptation Island“ oder „Der Bachelor“.

Genervte Zuschauer: „Totale Zeitverschwendung“

Bei den Zuschauern traf die neue Show auf gespaltene Meinungen. Während einige für ihre Lieblingsprominenten bangten und hofften, ließen sich weniger begeisterte Stimmen ordentlich auf Instagram aus: „Totale Zeitverschwendung“, regt sich ein User auf. Ein weiterer Beobachter der Show zweifelt sogar einige Ausschnitte an: „Viele Szenen wirken fake und unauthentisch.“

Was also als großes Format aufgezogen werden sollte, war eher weniger groß durchdacht. So bleiben viele der Streitereien, die auf dem Schlossgelände stattfanden, unübersichtlich. Auch während der Spiele scheint nicht so recht Spannung aufzukommen. Alleine aufgrund der Masse der Teilnehmer verliert man schnell den Überblick.

Für wen sich das Ganze bis hierher doch noch interessant angehört hat, der kann sich das Spektakel ab jetzt jeden Montag – dabei drei Mal als Viererpack und einmal als Doppelpack – auf Amazon Prime anschauen.