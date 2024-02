Virtuelles Gag-Spektakel: Teddy Teclebrhan in der Amazon Cloud – „Alexa, Du stinkst!“

Die Amazon Alexa Cloud hat einen neuen Star! Teddy Teclebrhan, der Comedian der Deutschland mit seinen Sketchen und Charakteren zum Lachen bringt, hat sich in die Welt der digitalen Assistenten gewagt.

Doch er kommt nicht allein – seine beliebten Persönlichkeiten Antoine, Percy und Ernst Riedler begleiten ihn auf seiner Mission, Amazons KI Alexa mit Humor aufzumischen.

Amazon Alexa: Vom Bildschirm in die Cloud

Nach seiner umjubelten Premiere am 20. Februar auf Prime Video mit „Die Teddy Teclebrhan Show“, bringt der Entertainer nun seine einzigartige Art von Comedy direkt in die Wohnzimmer der Alexa-Nutzer.

Vom 23. bis zum 25. Februar 2024 wird Teddy in einer bisher nie dagewesenen Interaktion Sprachbefehle entgegennehmen und Alexa-Nutzer mit Antworten überraschen, die so witzig sind, dass selbst die Cloud vor Lachen wackeln könnte. „Alexa, was kann ich Teddy alles fragen?“, ist dabei nur der Anfang eines interaktiven Abenteuers.

Amazon Alexa mit Witz: Ein unerwartetes Upgrade

Der Wecker klingelt, ein neuer Tag beginnt und beim Griff zur Kaffeetasse bittet man die treue digitale Assistentin um Rat für das perfekte Outfit. Doch anstelle der gewohnten künstlichen Stimme ertönt plötzlich ein unverkennbarer Ton – Teddy Teclebrhan nimmt das Zepter in die Hand und verwandelt die alltägliche Routine in ein humorvolles Mode-Intermezzo.

Für einen kurzen, glorreichen Moment wird Alexa zur persönlichen Styling-Queen mit dem unverwechselbaren Teddy-Twist. „Schuhe – müssen passen, Hose – kann bisschen lockerer sein, T-Shirt – slick. Weischt du musst slick aussehen“, so oder so ähnlich schallt es aus dem Lautsprecher. Teddys charmant-lässige Art verleiht der morgendlichen Kleiderwahl einen ganz neuen Schwung.

Und selbst auf ein freches „Alexa, du stinkst“ hat der Comedian eine passende Antwort parat, die selbst die ungezogensten Alexa-Nutzer zum Schmunzeln bringen wird: „Sagst du mir, ich stink… Ich stink weil ich bei dir in der Wohnung steh‘, deshalb stink ich! Sa‘ ma, ohne Witz!“ Eins ist sicher: Mit Teddy Teclebrhan in der Cloud wird dein Tag zum Erlebnis.