Amazon in NRW: Feuer in Versandlager ausgebrochen – ein Mitarbeiter im Krankenhaus

Brand in Witten! Nachdem in der Stadt aus NRW ein Feuer ausgebrochen ist, sind die Einsatzkräfte sofort angerückt.

Ausgerechnet bei dem Versanddienstleister Amazon in einem Industriegebiet in Witten-Annen, wo auch ein Möbelhaus und ein Baumarkt beheimatet sind, hat es gebrannt. Ein Mitarbeiter befindet sich nun im Krankenhaus.

NRW: Brand bei Amazon

An Mittwochmorgen (21. Februar) gegen 9 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr Witten ein. Ein Förderband in dem großen Amazon-Logistikzentrum hat aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. Daraufhin wurde das Feuer mit einem C-Rohr gelöscht. Etwa 30 Einsatzkräfte waren vor Ort an der Brauckstraße, wie die Feuerwehr Witten auf X berichtet. Weil die circa 35.000 Quadratmeter große Halle daraufhin voller Rauch war, musste das Zentrum erst einmal mit großen Hochleistungslüftern entraucht werden.

Ein Mitarbeiter hat den Rauch in der Halle eingeatmet. Mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung wurde er vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Weitere Amazon-Mitarbeiter wurden noch vor Ort von den Einsatzkräften untersucht. Schwerer Verletzte hat es bei dem Brand jedoch zum Glück nicht gegeben. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht und der Einsatz beendet worden.

Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand bei Amazon in Witten (NRW) zu löschen. Foto: news 4 Video-Line TV

Nicht der einzige Brand

Dabei war der Brand in Witten nicht der einzige Brand, den es in diesen Tagen NRW gab. Auch in Düsseldorf musste die Feuerwehr ausrücken – und das gleich vier Mal an einem Abend. Am Dienstagabend (20. Februar) brannten in der Stadt einmal angebranntes Essen, ein Kiosk sowie ein Kamin. Auch ein fehlausgelöster Rauchmelder sorgte für eine Meldung bei den Beamten. Bei allen Einsätzen gab es keine Verletzten.

Ob der Brand bei Amazon nun für nachhaltige Schäden sorgen wird, ist bislang nicht bekannt. Auch zu der Ursache des Brandes gibt es derzeit keine genaueren Informationen.