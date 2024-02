Amazon Prime: Kunden bekommen jetzt ein Problem! Doch der Verbraucherschutz ist alarmiert

Amazon Prime ist ein Angebot, das in Deutschland viel und gerne genutzt wird. Hier kann man nicht nur nahezu alles kaufen und es in kürzester Zeit geliefert bekommen, sondern auch ein großes Angebot an Filmen und Serien genießen. Amazon Prime Video ist daher eine beliebte Alternative zu anderen Streaming-Dienstleistern wie Netflix und Disney+. Doch das ursprüngliche Abo, das viele Kunden bisher genutzt hatten, wird es so nicht mehr geben. Nun ist sogar der Verbraucherschutz eingeschaltet.

Amazon Prime: Verbraucherschutz mit Klage

Aktuell sind 8,99 Euro für das Standard-Abo fällig. Wer weiterhin seine Filme und Serien ohne Werbung genießen möchte, muss eine Zusatzgebühr in Höhe von 2,99 Euro monatlich zahlen. Und das Ganze soll ab sofort laufen: Amazon hatte angekündigt, ab dem 5. Februar „in begrenztem Umfang“ Filme und Serien mit Werbung anzubieten. Doch der Verbraucherschutz sieht genau darin ein Problem.

Zuerst müsse der Anbieter die Zustimmung seiner Nutzer einholen, da es sich um eine wesentliche Vertragsänderung handelt, wie der Verband findet. Daher will die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) nun eine Klage gegen den Online-Versandhändler Amazon einreichen. Amazon dürfe seine Kunden „nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Das ist eine Missachtung von Verbraucherrecht“, wie Verbandschefin Ramona Pop sagte. „Mit der Klage geht der vzbv gegen die einseitige Änderung des Anbieters vor.“

Amazon weist Vorwürfe zurück

Bislang weist Amazon die Vorwürfe zurück. „Prime Video Kunden wurden Anfang des Jahres transparent und im Einklang mit rechtlichen Bestimmungen per E-Mail informiert, dabei wurde auch der Preis der werbefreien Option mit 2,99 Euro angekündigt“, sagte Amazon-Sprecher Michael Ostermeier dem Fachportal „Meedia“.

Nähere Angaben zu Länge und Häufigkeit der Spots, die es ab dem 5. Februar gibt, wurden bislang nicht gemacht. Wer jedoch weiterhin seine Filme und Serien über Amazon Prime Video schauen will, der muss einen Aufschlag von monatlich 2,99 Euro zahlen.