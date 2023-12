Amazon Prime lässt die Bombe platzen – ER bekommt seine eigene Show

Amazon Prime macht es möglich! Der Streamingdienst verkündet heute erste Details zu seiner Zusammenarbeit mit dem Meister des Entertainments: Teddy Teclebrhan. Fans des Comedy-Stars dürfen sich nun auf weitere Infos zur lang ersehnten „Die Teddy Teclebrhan Show“ freuen. Dabei sollte vor allem der 20. Februar 2024 rot im Kalender markiert werden.

Bald ist es wieder so weit: Im Februar des kommenden Jahres kehrt der facettenreiche Komiker Teddy Teclebrhan wieder auf die Bildschirme zurück. Zum Auftakt der insgesamt sechs angekündigten Folgen wird Amazon Prime direkt zwei Episoden der ‚Comedy-Personality-Show‘ veröffentlichen.

Amazon Prime über neue Show mit Teddy Teclebrhan

Bereits im Sommer kündigte der große Streamingdienst mit großer Freude die Produktion einer neuen Comedy-Personality-Show mit dem talentierten Komiker an. Jetzt steht auch der Startschuss dieses exklusiven Streaming-Deals fest, und die Vorfreude der Fans steigt.

„ Wir freuen uns, dass wir alle Kunstfiguren von Teddy zum ersten Mal in einer abendfüllenden Unterhaltungsshow bei Prime Video zusammenbringen können „, sagte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, bereits im Sommer. „ Teddy ist ein begnadeter Comedian, Schauspieler, Musiker, Improvisator – kurz, ein Meister des Entertainments. „

Das Konzept der Show gibt bislang nur einen kleinen Einblick: Angekündigt sind zahlreiche, teils spontane Show- und Comedyeinlagen. Auch Teddys bekannte Figuren wie Antoine, Percy und Ernst Riedler sollen ihren Platz in der Show haben. Die Kulisse für die Unterhaltungsshow ist der „Stotzenhof“, ein Studio mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von prägenden Stationen aus Teddys Leben.

Außerdem verspricht Amazon Prime Video weitere Überraschungsgäste sowie Musik-Acts in der Show.

Waschechte Teddy-Fans können die Zeit bis Februar auf Amazon Prime Video mit den Shows ‚One Mic Stand‘ oder der ersten Staffel von ‚LOL: Last One Laughing‘ überbrücken. Beides sind Shows, an denen der Künstler bereits teilnahm und für ordentliche Lacher sorgte.