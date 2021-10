„Alles was zählt“ bekommt Verstärkung.

„Alles was zählt“: SIE ist die Neue in der RTL-Soap

Bei „Alles was zählt“ dreht sich alles um das Sportzentrum der Familie Steinkamp. Die beliebte RTL-Serie bekommt einen nicht ganz unbekannten Neuzugang.

Wie die „Bild“ berichtet, wird Eiskunstläuferin Patricia Kühne schon bald bei „Alles was zählt“ zu sehen sein.

Das ist „Alles was zählt“:

Die beliebte Daily Soap läuft seit 2006 auf RTL. Inzwischen zählt sie acht Staffeln und mehr als 3000 Folgen

Die Serie spielt im Sport -und Wellnesscenter der Familie Steinkamp in Essen, in dem ambitionierte Eisläufer trainiert werden

Im Mittelpunkt steht das Eigentümerpaar Simone und Richard Steinkamp sowie deren Töchter Jenny und Vanessa

Die Beiden könnten nicht unterschiedlicher sein: Während Jenny verbissen an ihrer Eislauf-Karriere arbeitet, hat Vanessa in Boston Medizin studiert

Neben Erfolg und Rivalität auf dem Eis stehen Liebe und Beziehungsdramen im Fokus der Handlung

Die neuen Folgen laufen bei RTL und TVNOW

Dort gibt es auch eine Vorschau

„Alles was zählt“: Bald wirst du SIE in der Soap sehen

Da sich in der Sendung viel um das Eiskunstlaufen dreht, ist die Besetzung nicht ganz unpassend. „Patricia ist Kaderläuferin im Steinkamp-Kader von ‚Alles was zählt‘“, wird ein RTL-Sprecher zitiert. Ihre ersten Drehtage hatte sie bereits im September.

„Alles was zählt“: Patricia Kühne wird Teil des Steinkamp-Kaders

Anfang November soll Patricia Kühne dann in der Soap zu sehen sein. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung, als Eiskunstläuferin beim TV mitzuwirken und so meine Passion zu leben“, sagt die ehemalige Deutsche Vize-Meisterin zu „Bild“.

„Alles was zählt“: Eiskunstläuferin freut sich auf die neue Aufgabe

Die gelernte Bankkauffrau war auch schon in der Eis-Show „Holiday on Ice“ mit am Start. Auf Instagram hat sie immerhin rund 29.000 Abonnenten.

„Alles was zählt“-Fans dürfen also gespannt sein, wie sich die Eisprinzessin so schlagen wird.

Bei „Alles was zählt“ verkörpert Ania Niedieck die Isabelle Reichenbach. Warum die Schauspielerin kürzlich auf ihrem Instagram-Account ausgerastet ist, liest du hier. (cf)