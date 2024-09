Alexander Bommes: Nach Fauxpas bei „Gefragt – Gejagt“ – er tut es schon wieder

Kaum eine deutsche Quizshow ist so beliebt und erfolgreich wie die ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt.“ Einzigartig machen das Format die unschlagbaren Jäger, wortgewandte Kandidaten und natürlich nicht zuletzt Moderator Alexander Bommes. Er gilt seit Jahren als souveräner Gastgeber im Vorabendprogramm – doch auch einem Profi unterlaufen mal Fehler.

So passierte ihm erst vor kurzem vor laufender Kamera ein peinliches Missgeschick: Er gab einem Kandidaten bei einer Frage unbeabsichtigt einen wichtigen Hinweis, der zur richtigen Antwort führte. Konsequenzen wurden daraus zwar nicht gezogen, aber man sollte wohl meinen, dass Bommes fortan seine Tipps für sich behält. Doch am Dienstagabend (5. September) passierte es erneut!

Alexander Bommes: Er tat es erneut

Klaus Maaß startete in der vergangenen Ausgabe von „Gefragt – Gejagt“ als erster Kandidat in den Abend. Nach absolvierter Schnellraterunde traf er dann im Duell auf die Jägerin Ariana Rickel. Seine Erfolgsquote nahm jedoch schnell ab, nach zwei verpatzten Fragen geriet er ins Straucheln. Dann kam die entscheidende Frage: „An der Aussprache welches Wortes erkennt man unzweifelhaft nicht nur in England Menschen aus den USA?“

„Ja, wie soll ich es jetzt aussprechen?“, fragte sich Bommes daraufhin, als er die Antwortmöglichkeiten sah. Dann nahm das Schicksal auch schon seinen Lauf!

Alexander Bommes hilft nach

„Ich würde es als eher Amerika-affin aussprechen: I can’t sing.“ Die Aussprache des Moderators brachte schließlich den entscheidenden Hinweis. Denn das Wort unterscheidet sich vom britischen und amerikanischen Akzent deutlich. Autsch, ein klarer Vorteil für den Kandidaten, der sofort seine Chance ergreift.

„Jetzt haben Sie es ja verraten!“, bemerkte die Jägerin schmunzelnd und das Studio brach in Gelächter aus. Bommes stimmte zunächst ins Gelächter ein und versuchte, die Situation zu retten. „Ich kann’s aber auch anders aussprechen“, überspielte er seinen Tipp.

Letztendlich wurde auch durch diesen Fauxpas das Spiel bei „Gefragt – Gejagt“ nicht unterbrochen. „Ich glaube, das wussten wir alle“, beteuerte Jägerin Rickel unabhängig von Bommes Missgeschick. Trotz richtiger Antwort schlug sie Kandidat Klaus kurz darauf mit ihrem Wissen.