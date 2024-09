Alexander Bommes muss bei „Gefragt – Gejagt“ einstecken – den Jäger freuts

„Gefragt – Gejagt“ zählt seit Jahren zur beliebtesten Quizshow im deutschen Fernsehen und lädt die Zuschauer im Vorabendprogramm zum Mitraten ein. Auch am Montagabend (2. September) müssen sich vier Kandidaten wieder unter Beweis stellen und sich zunächst in der Schnellraterunde, dann im Duell mit den Jägern beweisen. Souverän wie immer begleitet Moderator Alexander Bommes die Teilnehmer, die er nicht selten auf Herz und Niere prüft.

Doch in der kürzlich ausgestrahlten Ausgabe findet sich der TV-Star in einer ungewohnten Rolle wieder und gerät plötzlich selbst ins Schussfeld eines Kandidaten. Jäger Sebastian Jacoby freut’s.

„Gefragt – Gejagt“: Kandidat schießt gegen Bommes

Moderator Alexander Bommes weiß einfach, wie der Hase läuft – egal ob im Sport oder beim Quizzen. Doch auch ein Profi wie er kann mal die Kontrolle über die Situation verlieren. Denn statt sich wie gewohnt mit den Kandidaten oder den Jägern von „Gefragt – Gejagt“ zu messen, musste er kürzlich selbst einstecken. Teilnehmer Wolfgang Borsche spielte nämlich nicht nur um das große Preisgeld, sondern auch mit dem Feuer und nahm Alexander Bommes ins Visier.

In einer Fragerunde rätselten alle Beteiligten der ARD-Show über eine Kennzeichen-Frage. In seiner Pause recherchierte Jäger Sebastian Jacoby dann weitere Details, die er im Anschluss präsentierte. Besserwisser Borsche wusste sofort Bescheid, schwieg aber zunächst, was den Moderator ein wenig verstimmte: „Warum sagst du nichts?“ Aufklären sei schließlich erlaubt, nur Vorsagen verboten. Daraufhin konterte der Kandidat frech: „Dich muss ich in deinem Alter noch aufklären?“

„Gefragt – Gejagt“: Jäger amüsiert sich

Doch mit dem losen Mundwerk von Wolfgang war noch nicht Schluss. Nachdem Alexander Bommes damit drohte, gleich zu singen, entgegnete der Kandidat, er würde dann einen „Lustmord“ begehen. Diese Aussage kann sicherlich in vielerlei Richtungen interpretiert werden. Dann setzte Borsche noch einen drauf und riet Bommes, sich ein Hörgerät zuzulegen, da seine Ohren scheinbar nicht mehr die besten wären.

Während der ARD-Moderator sehnlichst die nächste Kandidatin erwartete, erfreute der Schlagabtausch immerhin einen: Jäger Sebastian Jacoby. Der Quizchampion amüsierte sich bei „Gefragt – Gejagt“ wie schon lange nicht mehr.

Am Ende konnte Wolfgang allerdings nicht nur mit seinen flotten Sprüchen punkten, sondern räumte im Duell mit dem Jäger satte 25.000 Euro ab. Im Finale von „Gefragt – Gejagt“ mussten sich die Kandidaten allerdings gegen Sebastian Jacoby geschlagen geben.