Schock: Alessandra Meyer-Wölden stürzt bewusstlos im Laden

Bei einem Aufenthalt in ihrer früheren Wahlheimat Miami erlebt Alessandra Meyer-Wölden (42) einen dramatischen Moment: Die fünffache Mutter und Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) bricht in einem Drogeriemarkt zusammen und verliert kurzzeitig das Bewusstsein.

Wie sie im gemeinsamen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ mit Pocher berichtet, war sie gesundheitlich bereits stark angeschlagen. Plötzlich wurde ihr schwarz vor Augen – kurz darauf stürzte sie und schlug sich den Kopf.

Alessandra Meyer-Wölden ohnmächtig in Miami

Trotz des Schocks lehnte sie einen Rettungswagen ab, auch aus Sorge vor den hohen Kosten in den USA. Stattdessen machte sie in der angeschlossenen Apotheke einen Corona-Test – mit positivem Ergebnis. Offenbar litt sie an einer Corona-Infektion, die auch ihre Kinder und eine Freundin betroffen hatte. „Mir ging es so beschissen, und trotzdem habe ich mich aufgerafft, um Medikamente für die Kinder zu besorgen – und da hat’s mich einfach umgehauen“, verrät sie.

Sie selbst habe unter Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen gelitten. „Ich lag eine Woche flach und habe von Miami gar nichts gesehen“, so Meyer-Wölden. Wieder genesen, ist Meyer-Wölden inzwischen zurück in Köln, wo sie mit den drei älteren Kindern lebt. Ihre Zwillingssöhne wohnen weiterhin beim Vater in Miami.

Im Podcast berichten sie und Pocher außerdem von weiteren Turbulenzen rund um einen nicht angekündigten Umzugswagen aus den USA – sehr zum Unmut des überraschten Ex-Mannes.

