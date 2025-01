Oliver Pocher trifft drastische Entscheidung – es geht um seine Kinder

Das vergangene Jahr hat Oliver Pocher vor die vielleicht größte Herausforderung seines bisherigen Lebens gestellt. Denn nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin Amira Aly brach ein öffentlicher Rosenkrieg aus. Ihren gemeinsamen Kindern zuliebe haben sich die Ex-Partner schlussendlich wieder zusammengerissen und pflegen mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis.

Doch auch mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden musste sich der Komiker in der Vergangenheit um ein harmonisches Verhältnis bemühen. Drei gemeinsame Kinder hat das ehemalige Promi-Paar. Die Entscheidung, die das Elternpaar nun für seine Kinder getroffen hat, wird weitreichende Folgen haben.

Oliver Pocher schickt seine Kinder nach Spanien

Die vierzehnjährige Nayla und die dreizehnjährigen Zwillingssöhne Emanuel und Elian sind der ganze Stolz von Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden. Trotz ihrer gescheiterten Liebesbeziehung kümmert sich das Ex-Paar liebevoll um den gemeinsamen Nachwuchs. Doch die Zwillinge der Promis sorgten in den vergangenen Monaten für sorgenvolle Gedanken bei ihren Eltern.

Denn nachdem Alessandra im letzten Jahr mit den Kindern von Miami nach Köln gezogen ist, mussten Emanuel und Elian die siebte Klasse überspringen. Die eigentlich für die Jungs vorgesehene Klasse war nämlich bereits voll. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung seien die Zwillinge daraufhin mit dem Lernstoff der achten Klasse überfordert gewesen und haben die schnelle Integration ins deutsche Schulsystem nicht gut hinbekommen. Aus diesem Grund trafen der Entertainer und seine Ex-Partnerin nun eine drastische Entscheidung.

Denn Oliver Pocher und Alessandra meldeten die Jungs kurzerhand von der Schule ab und schickten sie auf ein Internat nach Spanien. Die zweite Schuljahreshälfte sollen die Zwillinge in einem Golf-Internat in Marbella verbringen. Emanuel und Elian haben eine Leidenschaft fürs Golfen und sollen nun unter der Sonne Spaniens die siebte Klasse abschließen. Nach den Sommerferien geht’s dann zurück nach Deutschland und in die achte Klasse der internationalen Schule in Köln.

Töchterchen Nayla soll sich im Gegensatz zu ihren Brüdern bestens an die neue schulische Situation gewöhnt haben. Emanuel und Elian scheinen sich jedoch auf die Abwechslung zu freuen. Alessandra Meyer-Wölden berichtet der „Bild“ nämlich zuversichtlich: „Beide sind gute Golfspieler. Wir wollen das Schuljahr retten, damit sie es nicht wiederholen müssen. Die Jungs sind fast 14. Sie freuen sich auf Sonne und Golfen: Mir fällt es eher schwer, sie ziehen zu lassen.“ Doch schlussendlich möchte die 41-Jährige selbstverständlich nur das Beste für ihren Nachwuchs.

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden scheinen bei der Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder an einem Strang zu ziehen. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Frieden auch in Zukunft bewahrt werden kann.