Brigitte Macron und Michelle Obama sollen Männer sein – irre Theorien im Netz

Im Netz kursiert so manch wilde Verschwörungstheorie. Nach dem mutmaßlichen „Ohrfeige“-Eklat zwischen Brigitte Macron und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, wird eine Geschichte wieder neu aufgewärmt.

Die 72-Jährige Brigitte Macron soll in Wirklichkeit ein trans-Mann sein! Und nicht nur sie soll ihre wahre Identität vertuschen, auch die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, soll ein Mann sein.

Fake News über Brigitte Macron und Michelle Obama

Klingt völlig absurd? Allerdings! Doch es gibt nicht wenige politische Gegner von Barack Obama und Emmanuel Macron, die daran glauben wollen. Oft werden im Netz alte Fotos der prominenten Frauen geteilt, die angeblich belegen sollen, dass sie mit einem anderen Geschlecht aufwuchsen.

Im Fall von Frau Macron, die 1953 geboren wurde, wird im Netz ein Foto ihres Bruders Jean-Michel Trogneux hergenommen und behauptet, sie sei dieser Junge gewesen. Die „echte“ Brigitte sei adoptiert gewesen und in jungen Jahren gestorben, woraufhin Jean-Michel die Identität seiner toten Adoptivschwester angenommen habe. Rechtsaußen-Influencerin und Trump-Anhängerin Candace Owens hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt.

Das Ehepaar Macron sah sich sogar gezwungen, gegen diese Behauptung juristisch vorzugehen. In diesem Zusammenhang wurden zwei Frauen vor einem französischen Gericht wegen übler Nachrede verurteilt. Sie mussten auch eine Entschädigung von 5.000 Euro an Jean-Michel Trogneux zahlen. Wie der „Kurier“-Podcast „Fake Busters“ berichtet, ist das ein klarer Beleg dafür, dass es den Bruder weiterhin gibt. Ansonsten führt der medienscheue Mann, anders als seine Schwester, aber ein anonymes Leben abseits der Öffentlichkeit. Genau das heizte Spekulationen an.

Durch den vermeintlichen Ehestreit der Macrons beim Staatsbesuch in Hanoi im Flugzeug bekommt die krude Geschichte wieder neuen Aufwind.

Auch Michelle Obama im Fokus von Verschwörungstheoretikern

Was korrekt ist: Die Beziehung der beiden hat einen pikanten Hintergrund. Das Ehepaar Macron lernte sich an der Schule kennen. Emmanuel war Schüler und 15 Jahre jung, seine jetzige Ehefrau bereits 40, verheiratet und Lehrerin.

Völlig abstrus ist die Geschichte aber allein schon deshalb, weil Brigitte Macron in ihrer ersten Ehe drei Kinder zur Welt brachte. Ähnlich bei Michelle Obama, die zwei Töchter geboren hat.

Dennoch wird auch den Obamas unterstellt, dass die frühere Präsidenten-Ehefrau in Wirklichkeit ein trans-Ehemann sei. Fotos, die sie mit männlichen Merkmalen zeigen, wurden als Fälschungen entlarvt.

Die Theorie tauchte erstmals nach Barack Obamas Amtsantritt 2009 auf und wurde 2014 durch einen satirischen Kommentar der Entertainerin Joan Rivers angefacht, die behauptete, Michelle sei eine „Transe“. Verschwörungstheoretiker wie Alex Jones oder die Radio-Moderatorin Francine Fodsick griffen das auf und verbreiteten Fake-Geschichten. Etwa, dass Michelle als Michael LaVaughn Robinson geboren sei und Barack Obama mit dieser Person an der Uni eine homosexuelle Beziehung eingegangen wäre.

Misstrauen gegen politische Elite wird gesät

In den Sozialen Medien finden diese Verschwörungstheorie viel Verbreitung,. Dabei gibt es keine Belege oder Beweise für die Theorien. Letztlich werden prominente Frauen dadurch diskreditiert. So soll Misstrauen gesät werden gegen die politischen Eliten. Es sind Frauen, die nicht ins das Rollenbild von rechtsradikalen Aktivisten passen – muskulös (Obama) oder deutlich älter (Macron).

Die Erzählung dahinter ist, dass die (Ex-)Präsidenten in Wahrheit unter der Fuchtel ihrer Ehepartnerinnen (bzw. angeblich Partner) stehen. Barack Obama und Emmanuel Macron seien jeweils der schwächere Part in der Beziehung.