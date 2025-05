Ehekrise-Gerüchte um Macron: Ein harmloser Scherz?

Ehekrise im Hause Macron? Der französische Präsident und seine Gattin sorgen mit einem Video für Gesprächsstoff. Ehefrau Brigitte scheint darin augenscheinlich dem 47-Jährigen ins Gesicht zu greifen. Nun räumt das Ehepaar mit den Gerüchten auf.

++ Dazu interessant: Macron handgreiflich? Explosive Szene am Flughafen Hanoi! ++

Macron und Ehefrau Brigitte: Ein Video sorgt für Spekulationen

Ein virales Video sorgt derzeit für Diskussionen um das französische Präsidentenpaar Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte. Aufgenommen wurde die Szene am Flughafen in Hanoi, Vietnam. „Was sich liebt, das neckt sich?“, erklärte das Büro von Macron als Reaktion auf die Aufnahmen. Zu sehen ist, wie Brigitte Macron mit roten Ärmeln scheinbar nach dem Gesicht ihres Mannes greift. Einige interpretieren dies als einen Schubser. Der französische Präsident wirkt kurz irritiert, winkt jedoch der Presse zu und tritt schließlich wieder zurück ins Flugzeug.

Später, als das Paar die Treppe des Flugzeugs hinabsteigt, bietet Macron seiner Frau den Arm an. Sie entscheidet sich jedoch dagegen und hält sich stattdessen am Geländer der Treppe fest. Dieses Verhalten führt zu Spekulationen im Internet und in den Medien. Begriffe wie „Eklat“ oder „Angriff“ machen die Runde.

Frankreich-Präsident verteidigt: „Ich scherze und necke“

Eine Quelle aus dem Umfeld des Präsidenten erklärte gegenüber „CNN“, dass es sich um einen harmlosen Moment handelte. „Es war ein Moment der Zweisamkeit“, so der Insider. „Der Präsident und seine Frau entspannten vor Beginn einer anstrengenden Reise und neckten sich gegenseitig.“ Macron selbst äußerte sich ebenfalls kritisch zu den Interpretationen des Videos: „Es gibt ein Video, das mich zeigt, wie ich scherze und meine Frau necke…“. Er wies die kursierenden Theorien entschieden zurück und machte deutlich, dass die Szene keinen besonderen Anlass zur Diskussion bieten sollte.

Mehr News:

Der kurze Clip hat dennoch die Fantasie von Beobachtern beflügelt. Viele versuchen, in Macrons unbewussten Reaktionen oder Brigitte Macrons Verhalten Hinweise auf die Beziehung der beiden zu finden. Ein Insider bezeichnete diese Interpretationen als „Futter für die Mühlen der Verschwörungstheoretiker“. Der Präsident bleibt hingegen gelassen und konzentriert sich auf die Fortsetzung seiner Südostasienreise.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.