Aleksandra Bechtel bald auf dem „Traumschiff“? „Ist schon verführerisch“

Es ist wohl das bekannteste Schiffs-Unglück aller Zeiten. Der Untergang der Titanic in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912. Seit das seinerzeit modernste Schiff der Welt mit einem Eisberg kollidierte und sank, wurde die Titanic zu einem Mythos. Dieser zog im gleichnamigen Film nicht nur Millionen vor die Kinoleinwände. Die Titanic ist jetzt auch der Mittelpunkt einer neuen Ausstellung in Köln. Als Leonardo DiCaprio und Titanic Fan natürlich ganz vorne mit dabei: Moderatorin Aleksandra Bechtel.

Am Donnerstag (6. Februar) wurde „Titanic: Eine Immersive Reise“ in der Oskar-Jäger-Straße 99 in Köln groß eröffnet. Und das mit Starbesetzung. Ob der Cast von „Alles was zählt“, Sarah Engels und Mann Julian, „First Dates“-Barmann Nic Schnaker oder Moderation Aleksandra Bechtel, sie alle konnten es kaum erwarten, einen Rundgang durch das legendäre Schiff zu machen.

Aleksandra Bechtel über die Titanic

Als großer Leonardo DiCaprio und Titanic-Fan konnte Aleksandra Bechtel sich die Premiere der Ausstellung in Köln natürlich nicht entgehen lassen. Im Interview mit dieser Redaktion verrät die Moderatorin, dass sie den Film direkt als er 1997 erschien, im Kino ansah. „Einfach wow. Das Gewaltige, diese wahnsinnige Arbeit, die der Regisseur und die Crew in diesen Film gesteckt haben, hat mir fast noch besser gefallen, als die Liebesgeschichte“, verrät die 52-Jährige.

Eine Szene, die Aleksandra Bechtel besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die, wo die Band an Deck spielt. „Wie krass ist es, dass das in Wirklichkeit so passiert ist. Im Angesicht des Todes so die Ruhe zu bewahren und die Passagiere zu beruhigen, ist unglaublich“, so die Moderatorin. Und natürlich, wie bei den meisten von uns, bleiben Aleksandras Augen nicht trocken, wenn Kate Winslet auf der schwimmenden Tür sich von ihrem Leo verabschieden muss. „Das ist einfach super traurig. Du weißt, dass ihre große Liebe verloren ist. Und man weiß, dass er sein Leben geopfert hat, damit sie in Freiheit leben kann.“

Will Moderatorin Aleksandra Bechtel etwa zu Florian Silbereisen aufs „Traumschiff“? Auf der Premiere der Titanic-Ausstellung in Köln findet sie klare Worte. Foto: Dominik Göttker / Der Westen

Aleksandra Bechtel bald auf dem „Traumschiff“?

Gegenüber unserer Redaktion verrät die Moderatorin, dass sie selber schon Kreuzfahrt-Erfahrung hat. In den 90er Jahren ist Aleksandra Bechtel auf der Aida durch die Karibik geschippert. Allerdings war sie hier nicht privat unterwegs, sondern beruflich. „Wir haben damals für unsere Viva-TV-Musiksendung gedreht“, so die 52-Jährige. Ob sie sich so einen weiteren Job vorstellen kann? Etwa bei Florian Silbereisen auf dem „Traumschiff„?

„Ich fände das schon schön“, meint Aleksandra Bechtel. „Wenn man allen Komfort hat und eine Kabine mit Blick, dann ist das schon verführerisch.“ An Florian Silbereisen hat sie eine direkte Nachricht: „Ihr dürft mich gerne aufs Traumschiff einladen.“ Na, ob das klappt? Das bleibt wohl vorerst abzuwarten.