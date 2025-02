„Traumschiff“-Star schlägt neues Kapitel auf: „Es fühlte sich absurd an“

ZDF-Star und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (41), besonders bekannt durch ihre Rolle beim „Traumschiff“, lebt ihren Traum: Sie hat zusammen mit ihrem Mann, dem Entertainer Christian Ulmen (49), und ihrer Tochter das kalte Deutschland hinter sich gelassen und sich auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca niedergelassen.

In einem Interview mit „Bild“ gibt die Schauspielerin nun Einblicke in ihren Alltag auf Mallorca und in ihre persönliche Herzensangelegenheit, die leidenschaftliche Unterstützung des Tierschutzes.

„Traumschiff“-Star Collien Ulmen-Fernandes genießt ihre Wahlheimat

„Das Leben ist auf jeden Fall entschleunigter. Der mallorquinische Lifestyle ist einfach anders“, beschreibt die 41-Jährige das Leben auf der Mittelmeerinsel. Und das ist nicht nur eine leere Floskel: Inzwischen hat Ulmen-Fernandes ihr Homeoffice direkt an den Pool verlegt!

„Ich habe sogar mal mein Homeoffice an den Pool verlegt. Normalerweise habe ich immer im Büro gearbeitet. Dann dachte ich irgendwann: Das ist doch total bescheuert, dass ich hier auf Mallorca im Büro mit geschlossenen Vorhängen sitze“, gesteht sie lachend. Dennoch „fühlte sich diese kuriose Art des Homeoffice irgendwann absurd an.“

Der Grund dafür? Collien lag nicht nur auf einer Liege am Pool. Vielmehr verrichtete sie ihre Buchhaltung schwimmend auf einem aufblasbaren Schwan ihrer Tochter im Wasserbecken.

+++ ZDF-Star Collien Ulmen-Fernandes quält es bis heute: „Sie war blutüberströmt“ +++

Alles in allem gehe es ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Tochter sehr gut. Für die Weihnachtsfeiertage habe die Familie ihrer geliebten Wahlheimat den Rücken gekehrt. Dagegen im kalten Hamburg die besinnliche Zeit verbracht. Dort besitze Collien noch eine Wohnung, da sie sehr oft für Drehs in Deutschland verweile. Ihr Ehemann Christian dagegen habe „alle Zelte in Deutschland quasi abgebrochen.“

Collien Ulmen-Fernandes setzte ein deutliches Zeichen für den Tierschutz

Neben ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei fühlt sich „Traumschiff“-Star Collien aber noch etwas ganz anderem sehr stark verbunden – nämlich dem Wohlergehen von Tieren. So setzt sie sich aktiv für den Tierschutz ein.

Zuletzt engagierte sich die Schauspielerin für die PETA-Kampagne „Ich zeige Pelz die kalte Schulter“ und kämpfte gegen Winterkleidung mit Pelzbesatz. Sie erklärt: „Ich setze mich für den Schutz von Nerzen und Füchsen ein.“ Ein wichtiges Thema, das ihr besonders am Herzen zu liegen scheint.