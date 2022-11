Aaron Carter (34) ist tot – letzte SMS war Hilferuf: „Bruder, ich brauche dich“

Die Nachricht von Aaron Carters Tod schockiert die ganze Welt. Die Trauer um den verstorbenen jüngere Bruder von „Backstreet Boy“ Nick Carter ist weltweit groß. Der 34-Jährige wurde am Samstag (05. November) tot in seinem Haus gefunden. Laut Informationen des amerikanischen Nachrichtenportals „TMZ“ war es seine Haushälterin, die seine Leiche in der Badewanne fand.

Die genaueren Umstände, wieso Aaron Carter tot ist, bleiben weiterhin ungeklärt. Nachdem zahlreiche Prominente öffentlich ihr Beileid in den sozialen Medien kundgeben, meldet sich unter anderem seine Ex-Freundin und Schauspiel-Ikone Hilary Duff zu Wort und trauert um ihren ehemaligen Partner. Auch seine Zwillingsschwester und seine Verlobte nehmen Abschied von Aaron Carter. Jetzt meldet sich ein enger Freund des Rappers und zeigt der Welt einer der wohl letzten SMS, die der Sänger vor seinem Tod verschickt hat.

Aaron Carter (34) ist tot – seine letzte SMS gleicht Hilferuf

Noch am selben Tag (05. November) veröffentlicht Mic Garcia einen mittlerweile gelöschten Chatverlauf mit Aaron Carter. Dort war zu lesen, wie der verstorbene Rapper schreibt: „Ich brauche meinen Bruder“. Weiter noch: „Bitte verpass diesen Flug nicht!“. Es scheint also, als ob sich die beiden Freunde vor dem schrecklichen Vorfall treffen wollten. Er war nicht nur ein enger Freund des 34-Jährigen, sondern machte auch gemeinsam mit ihm Musik.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Dieser Beitrag vom 07. Juni 2022 zeigt die beiden Freunde.

Aaron Carter (34) ist tot – Bester Freund steht unter Schock

Mit dem Hilferuf nach seinem Bruder war demnach nicht Nick Carter gemeint, sondern sein Freund und Musikerkollege Mic Garcia alias Checkthestar. Als dieser von dem Tod von Aaron erfuhr, veröffentlicht er den Chatverlauf kurzerhand bei Instagram und kommentiert ihn fassungslos mit dem Satz: „Ich habe doch gerade noch mit dir kommuniziert“. Dieser Verlust ist mit Sicherheit ein wahrer Schock für seine Angehörigen, den sie erstmal verarbeiten müssen.

