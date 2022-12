Kirstie Alley ist tot – John Travolta trauert um Schauspielerin: „Ich liebe dich“

Diese Nachricht erschüttert die Filmbranche: Schauspielerin Kirstie Alley ist tot. Der Fernsehstar ist im Alter von 71 Jahren verstorben, wie seine Familie bekannt gegeben hat.

Zahlreiche Freunde und Kollegen gedenken Kirstie Alley nun in herzzerreißenden Beiträgen in den sozialen Medien. Einer von ihnen ist Hollywoodstar John Travolta. Der Tod der Schauspielerin reißt alte Wunden bei ihm auf.

„Eins und Eins macht Vier“-Star Kirstie Alley erliegt Krebsleiden

Kirstie Alley dürfte dem breiten Publikum vor allem für ihre Hauptrolle in „Kuck mal, wer da spricht!“ bekannt sein. Dort spielt sie an der Seite von John Travolta eine Frau, die während der Schwangerschaft von der Affäre ihres Ehemannes erfährt. Als sie sich plötzlich als alleinerziehende Mutter sieht, läuft ihr der Taxifahrer James (gespielt von Travolta) über den Weg und unterstützt sie in dieser schweren Zeit – sowohl bei der Geburt als auch als späterer Babysitter.

Nach dem riesigen Erfolg der Komödie im Jahr 1989 haben sich John und Kirstie für zwei Fortsetzungen erneut in ihre Rollen begeben. Kirstie Alley ist anschließend in zahlreichen Comedy-Filmen zu sehen – unter anderem in dem Kinderfilm „Eins und Eins macht Vier“ mit den Zwillingen Mary-Kate und Ashley Olsen in den Hauptrollen.

Wie ihre Kinder William und Lillie am Montag (5. Dezember) bei Instagram bestätigen, ist die Todesursache der Schauspielerin auf ihre Krebserkrankung zurückzuführen: „Wir sind traurig, euch mitteilen zu müssen, dass unsere unglaubliche, kämpferische und liebevolle Mutter nach einem erst kürzlich entdeckten Kampf gegen den Krebs verstorben ist.“ Demnach soll Kirstie Alley von „ihrer engsten Familie“ umgeben gewesen sein, als sie „mit großer Kraft“ gegen die Krankheit angekämpft hat.

John Travolta trauert um Freundin Kirstie Alley: „Werden uns wiedersehen“

Weiter heißt es in dem Statement der Familie: „So ikonisch wie sie auf der Leinwand war, war sie eine noch erstaunlichere Mutter und Großmutter.“ Die Emmy-Preisträgerin hinterlässt zwei Kinder und einen Enkel.

Als ihr Schauspielkollege John Travolta von Kirsties Tod erfährt, widmet er ihr sofort einen rührenden Instagram-Post. Zu einem Bild der TV-Darstellerin sowie einem gemeinsamen Schnappschuss schreibt er: „Kirstie war eine der außergewöhnlichsten Beziehungen, die ich je hatte. Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiß, wir werden uns wiedersehen.“

Der Tod seiner geliebten Freundin dürfte bei dem „Pulp Fiction“-Star noch kaum verheilte Wunden aufreißen. Denn: Erst im Juli 2020 hat John Travolta seine Ehefrau Kelly Preston verloren, nachdem diese ebenfalls ihrem Krebsleiden erlegen ist. Ob er von Kirstie Alleys Erkrankung gewusst hat? Fraglich. Unter seinem Instagram-Post kommentiert ein Freund des Schauspielers bedrückt: „Es tut mir so leid, Kumpel, ich weiß, du hast sie geliebt.“