„Die Toten Hosen“: „Es war der Schlusspunkt einer langen Reise“

Für Fans der Toten Hosen waren die vergangenen zwei Jahre eine ganz besondere Zeit. 19 Konzerte spielte die Band um Frontmann Campino 2022 im Zuge ihrer „40 Jahre Alles aus Liebe“-Tour. Daraufhin folgten umjubelte Konzerte in Argentinien, ein Benefiz-Konzert in Düsseldorf, Festival-Auftritte und schlussendlich 2023 noch die ganz besonderen Auftritte mit Komiker Gerhard Polt und den Well-Brüdern.

Doch nicht nur für die Fans war es eine emotionale Reise. Auch „Die Toten Hosen“ bedanken sich mit rührenden Worten bei ihren treuen Anhängern. „Vor wenigen Tagen spielten wir Zürich unser letztes Konzert zusammen mit unseren Freunden Gerhard Polt und den Wellbrüdern. Es war der Schlusspunkt einer langen Reise, die am 26. Mai letzten Jahres mit dem Warm-Up-Konzert im Berliner Astra-Club seinen Anfang nahm. Es folgte unsere „Alles aus Liebe“-Jubiläums-Tour, Auftritte in Argentinien und dann in diesem Jahr wunderbare Auswärtsspiele in Belgien, Holland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz sowie Konzerte auf vielen unserer Lieblingsfestivals. Und dann zum krönenden Abschluss noch die „FOREVER“-Tour mit unseren bayrischen Freunden, es war eine wunderbare Zeit“, schreiben die Düsseldorfer bei Instagram.

Die Toten Hosen finden emotionale Worte für ihre Fans

Und weiter: „Dafür möchten wir ein dickes DANKE sagen! An alle da draußen, die uns auf dieser Reise begleitet haben und denen wir tolle Erlebnisse und Erinnerungen verdanken. Ein riesiges Danke geht an unsere Crews und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese abenteuerliche Zeit und an unsere Familien und Freunde, die diese mit uns geteilt haben. Passt auf euch auf und auf bald.“

Bei den Fans kamen die Worte der „Toten Hosen“ gut an. „Danke schön fürs Konzert in Wien letztes Jahr, es war ein Traum. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder und dann vielleicht mit neuem Material? Bleibt gesund und passt auf euch auf“, heißt es beispielsweise auf Instagram. Oder: „Das DANKE senden wir euch von Herzen zurück, an euch und eure gesamte Crew, welche meiner Tochter letztes sowie dieses Jahr unvergessliche Momente geschenkt hat! Erinnerungen die ewig im Herzen bleiben und dem Wunsch, die nächste komplette Tour dann mitzunehmen!“