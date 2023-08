„Die Toten Hosen“ melden sich bei Fans – was sie sagen, ist deutlich

Und schon ist alles wieder vorbei!

Über einen Monat lang tourten „Die Toten Hosen“ im Rahmen ihrer „Forever“-Konzertreihe quer durch Deutschland und über die Grenzen hinaus. Mit im Gepäck hatten Campino und Co. Kabarettist Gerhard Polt und die bayerischen Well-Brüder Michael, Stofferl und Karli. Auf ihrer Internetseite kündigten die Hosen vor dem Start noch an: „Ein schräger Sommer steht bevor.“

Und das war er in der Tat. Ein „Toten Hosen“-Sommer, der jedoch viel zu schnell endete. Denn jetzt wenden sich die Rheinländer an ihre Fans und teilen wichtige Worte.

„Die Toten Hosen“ richten Worte an Fans

Am Mittwoch (16. August) stand das letzte Konzert in Zürich an. Und damit auch zum vorerst letzten Mal die von ihnen selbst beschriebene „kulturelle Zumutung“. Doch das Ende wollen „Die Toten Hosen“ nicht einfach so stehenlassen. Auf Instagram verabschiedet sich die Düsseldorfer Band jetzt noch einmal richtig bei den Fans.

„Die „FOREVER!“-Tour ist Geschichte: Zum Grande Finale gestern in Zürich haben alle noch einmal alles gegeben und für einen denkwürdigen Abschluss gesorgt.

Wir sagen Danke an das Publikum, das diese kulturelle Zumutung über sich ergehen ließ und Abend für Abend amtlich mitgefeiert hat. Wir sagen Danke an unsere Crew und natürlich an die Well-Brüder und Gerhard Polt für eine wunderschöne Tournee!“

Dass die überwiegende Open-Air-Tournee ein Erfolg war, bestätigen ihre Follower jetzt unter dem Post. „Absolut genial von allen Beteiligten – gibt es davon Mitschnitte – ein Album – eine LP?!“, heißt es bei einem Fan zum Beispiel. Andere schreiben: „Es war eine unvergessliche kulturelle Aneignung und wir haben es in Hannover sehr cool gefunden, aus Reihe drei mal ganz nah dabei zu sein! Hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!“ oder „Absolut grandioser Abend mit viel rabenschwarzem Humor. Hoffentlich war das keine einmalige Sache.“

„Die Toten Hosen“ und die Well-Brüder – das ist keine neue Bekanntschaft, das ist eine Freundschaft, die schon seit 1986 besteht. Damals traf die Band beim Anti-WAAhnsinns-Festival in Wackersdorf erstmals auf die Bayern, die sich da noch „Biermösl Blosn“ nannten.

Zwei unterschiedliche Bands, die eines gemeinsam haben: Die Liebe zur Musik. Und das spürten die Fans der „Forever“-Tour auch: „Geniales Finale in Zürich. Punk Meeting Volksmusik auf höchstem Niveau. Großartig. Danke.“

Jetzt fragt sich nur: Wird es irgendwann ein gemeinsames Tour-Comeback geben…?