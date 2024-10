Wetter in NRW: Experte mit extremer Winter-Prognose – „Unwetterartige Schneemengen“

Schon jetzt wird in vielen Städten die Weihnachtsdekorationen wieder aufgehängt. Bald riecht es in vielen Straßen wieder nach gebrannten Mandeln und auf den Märkten wird Glühwein getrunken. Doch zum perfekten (Weihnachts-)Bild fehlt für viele Menschen natürlich noch der Schnee.

Doch allzu oft geht dieser Wunsch nicht in Erfüllung. So hüllte sich zuletzt im Winter 2010 eine dicke Schneedecke über die Städte vom Ruhrgebiet bis ins Rheinland. Doch nun könnte es ermutigende Wetter-Nachrichten für alle Winterfreunde geben.

Wetter in NRW: Wird es bald schneien?

Von einem goldenen Oktober, in dem man gemütlich spazieren gehen und sich an den bunten Blättern erfreuen kann, ist gerade nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen gibt es immer wieder nasse und auch windige bis stürmische Tage. Gleichzeitig bleibt es recht warm. So liegen die Tageshöchsttemperaturen meist zwischen 12 und 18 Grad. Und auch die Nächte werden kaum kälter. Doch was bedeutet das für die kommenden Wintermonate?

Natürlich lässt sich noch nicht mit Sicherheit vorhersagen, wie und ob es in Deutschland schneien wird. So sind sich auch die Meteorologen nicht einig und stellen zwei Thesen auf. These eins besagt, dass durch kräftige Tiefdrucksysteme ein nasser, windreicher, aber mild verlaufender Winter zu erwarten ist. Doch These zwei macht Hoffnung, denn sie verspricht Schnee! So werden mithilfe der meridionalen Grundströmung kräftige Neuschneemengen bis in tiefe Lagen erwartet.

Schnee und Kälte? Wenn, dann nur von kurzer Dauer

Doch was sind überhaupt meridionale Grundströmungen? Wie der Name schon sagt, sind bei einer meridionalen Strömung die Luftmassen nach den Längengraden ausgerichtet. Diese Verteilung ermöglicht einen horizontalen Luftwechsel zwischen Gebieten unterschiedlicher geografischer Breite. Und genau die verspricht Schnee, doch trotz der freudigen Nachricht, dass es schneien könnte, muss betont werden, dass der „unwetterartige Neuschnee“ nur von kurzer Dauer ist.

Jetzt heißt es nur noch: Fröhlich bleiben und (auch ohne Schnee) die baldige Weihnachtszeit genießen: Glühwein und Waffeln schmecken immer – ob mit oder ohne Schnee.