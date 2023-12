Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Riesen-Andrang führt zu schockierenden Szenen

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen ist bei vielen Menschen beliebt. Nach einem ausgiebigen Shopping-Trip im Einkaufszentrum, schlendern die Besucher gerne noch über den Weihnachtsmarkt entlang der Promenade. Am Wochenende wird es dort meist besonders voll.

Denn auch unsere Nachbarn aus Holland nehmen gerne die Fahrt auf sich, um dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen einen Besuch abzustatten. Doch am Samstag (16. Dezember) ist es nun zu bedenklichen Szenen gekommen.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen komplett überfüllt

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen ist vielfältig. Zum einen ist mit zahlreichen Glühwein- und anderen Gastroständen für das leibliche Wohl gesorgt. Zum anderen: Wer im Einkaufszentrum kein Geschenk mehr für Heiligabend gefunden hat, könnte bei einem der Händler fündig werden. Oder aber du gönnst dir eine Fahrt mit dem Riesenrad und hast einen spektakulären Blick von oben.

+++ Beliebtester Weihnachtsmarkt Deutschlands ist in NRW – noch vor Berlin und Frankfurt +++

Die zahlreichen Optionen ziehen viele Besucher an, doch wie auf Facebook in einem Video der „Duisburger Nachrichten“ nun zu sehen ist, nahm der Andrang am Samstag wohl Überhand. Weil es dort scheinbar so voll ist, klettern Menschen schon über eine Brücke und bringen sich so in Gefahr.

Polizei Oberhausen meldet am Abend keine Notrufe

Immerhin: Auf Anfrage bei der Polizei Oberhausen seien bis kurz vor 21 Uhr keinerlei Notrufe eingegangen. Ein Einsatz sei aufgrund des heftigen Andrangs somit bis dato nicht nötig gewesen.