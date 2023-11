Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen sorgt mit neuem Stand für Sensation – doch Besucher gehen stundenlang leer aus!

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen hat zum Eröffnungswochenende bereits zahlreiche Besucher begrüßen dürfen. Schon am Freitag (17. November) waren viele extra zum Auftakt des weihnachtlichen Treibens in der Pottstadt erschienen. Dabei wurden sie auch Zeugen der Drohnenshow, bei der der Himmel über dem Einkaufszentrum mit tanzenden Rentieren und bunten Zuckerstangen zum Leuchten gebracht wurde (hier mehr dazu).

Trotz gestiegener Preise für Glühwein, Flammlachs und Co. wollen viele Besucher auf das Weihnachtsspektakel am Centro Oberhausen auch in diesem Jahr nicht verzichten. Und in diesem Jahr legt der Weihnachtsmarkt nochmal eine Schüppe drauf – und lockt mit einem neuen Food-Stand. Und der bietet kulinarische Köstlichkeiten an, die man hier noch nie gesehen hat!

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen sorgt für Stand-Sensation

In Essen-Steele wurde sie in diesem Jahr auch das erste Mal gesichtet, doch auch am Centro Oberhausen kann man die Food-Neuheit jetzt kaufen: Die Rede ist von Corndogs – dem neuen Trendgericht auf den deutschen Weihnachtsmärkten.

Das Gericht stammt eigentlich aus den USA, doch auch andere Länder kommen immer mehr auf den Geschmack. So auch Deutschland. Und auch in Oberhausen ist das frittierte Würstchen im Teigmantel dank Tuece Idarim jetzt auf dem Vormarsch. Doch wie ist die Händlern auf diese irre Idee gekommen? „Ich probiere gerne vieles zuhause aus. Im Internet werden die Corndogs aktuell sehr gehyped.“

Und aus der Neugierde, das Fast Food nachzukochen, wurde schnell ein konkreter Plan. Seit Januar 2023 hat Idarim in Bochum einen eigenen Food-Truck, in dem sie die Würstchen-Kreationen anbietet. Kunden können hier zwischen acht verschiedenen Varianten sowie verschiedenen Füllungen und Saucen wählen. Der klassische Corndog bestehe aus einem Würstchen und einem Stück Mozzarella-Käse. Die Kombination wird dann am Spieß in einem Weizenmehl-Teig gewendet und frittiert. Weil der ungewöhnliche Snack so gut in Bochum ankam, entschloss sich Tuece Idarim zu einer Bewerbung beim Weihnachtsmarkt am Centro – mit Erfolg.

Besucher brauchen langen Atem: „Schon Feierabend?“

Doch was muss man für das Gericht zahlen? Alle Varianten werden für 7,60 Euro angeboten. Dabei könne man sich allerdings so viele Saucen aussuchen, wie man will, betont Idarim.

Aber bis die Besucher auf dem Oberhausener Weihnachtsmarkt auf den Geschmack der neuen Food-Kreation kamen, sollte es am Eröffnungstag lange dauern. Denn während am Freitag alle Stände pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes um 17 Uhr öffneten, stand man bei der Bochumer Imbiss-Betreiberin stundenlang vor verschlossenem Fenster. „Oh, schon Feierabend“, fragte so etwa ein Besucher ungläubig, als er gegen 18.30 Uhr am Corndog-Stand auf dem Platz der Guten Hoffnung vorbeikam. „Sind euch etwa schon die Corndogs ausgegangen?“, fragte ein anderer. Eine weitere Frau gab nur ein resigniertes „Schade“ von sich, nachdem die Händlerin sie auf später vertröstete.

Der Corndog-Stand feiert auf dem Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen in diesem Jahr seine Prämiere. Foto: DER WESTEN/ Laura Merz

Doch warum konnte der Stand nicht pünktlich eröffnen? Scheinbar kamen der Stand-Inhaberin, die das Corndog-Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann betreibt, die Vorbereitungen für die Food-Stände in Bochum in die Quere, wie sie gegenüber DER WESTEN erklärt. Ob die Corndogs also auch dem Geschmackstest der Weihnachtsmarktbesucher am Centro Oberhausen Stand halten, bleibt abzuwarten. Denn dann dürfte einem Widersehen im nächsten Jahr nichts im Wege stehen.