Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Das gab es noch nie – neuer Stand mit zuckersüßem Angebot

Hoch die Tassen – am Donnerstag (2. November) wurde auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele zum ersten Mal in diesem Jahr mit Glühwein angestoßen (hier mehr zu den aktuellen Glühwein-Preisen). Langsam, aber sicher kommt NRW in Weihnachtsstimmung.

Neben den Klassikern wie Glühwein, Bratwurst und Crêpes gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele auch ein weiteres kulinarisches Angebot. Und das kommt aus Amerika.

Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Neues Angebot am Grendplatz

Drei Neuheiten hat der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele zu bieten: Bubble-Waffel, Sweet-Pancake und die Corndog-Factory. Wir haben der Corndog-Factory mal einen Besuch abgestattet. Santino Werner (33) und Ramon „TJ“ Weizenhöfer (39) haben auf dem Grendplatz direkt neben dem Eisenbahn-Dorf ihren Stand.

Ramon „TJ“ Weizenhöfer und Santino Werner bieten auf dem Weihnachtsmarkt Essen-Steele ihre Corndogs an. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Corndogs bietet das Duo aus Essen erst seit Kurzem an. „Ich hatte schon länger im Kopf, etwas Amerikanisches anzubieten. Durch einen Bekannten bin ich dann auf Corndogs gekommen“, verrät Werner. Auf der Zeche Zollverein feierten sie einen großen Erfolg, deshalb haben sie sich auch ihren festen Platz auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele verdient.

Besonderer Corndog – Naschkatzen werden ihn lieben

Corndogs bestehen aus einem Spieß mit Würstchen und Käse, dieser wird anschließend in eine Teigfüllung getunkt, mit Tampura überzogen und ab in die Fritteuse. Nach etwa drei Minuten kann der Corndog wieder raus und mit Toppings sowie Soßen verfeinert werden. Der Klassiker wird mit Mayo und Ketchup überzogen, doch Kunden haben zudem noch die Wahl zwischen BBQ-Mayo, Tabasco, Sweet-Chilli, Terriyaki, Knoblauch und Balsamico sowie Rucola, Parmesan, Lauchzwiebeln und Sesam. Die Asia-Variante wird beispielsweise mit Lauchzwiebeln, Sesam und Terriyaki-Soße perfektioniert. Jeder Corndog ist für sieben Euro zu kaufen.

Es gibt auch eine vegane Variante. „Zu der veganen Wurst bieten wir noch vegane Mayo und natürlich veganen Teig an“, erklärt Werner. Das Highlight und auch der persönliche Favorit von Gründer Santino Werner ist jedoch der Marshmallow-Corndog. Das Prozedere ist das Gleiche, nur das am Ende noch Toppings wie Schoko-Sauce, Strawberrys und andere Extras, die das Herz einer jeden Naschkatze höher schlagen lassen, hinzukommen.

Auf die Kalorien und den Zuckergehalt darf man bei diesen süßen Leckereien nicht achten. Doch der 33-Jährige meint: „In den Dezember-Monaten darf man ruhig mal ein bisschen naschen.“