Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen lockt mit Mega-Event – Schlagerstar gibt sich die Ehre

Die Tage bis Weihnachten sind gezählt! Für viele nochmal Anlass, die letzten Geschenke einzukaufen oder sich noch den letzten Glühwein auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet zu gönnen. Bis 23. Dezember können Besucher noch einen Abstecher auf den Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen machen.

Zum großen Finale hauen die Veranstalter des Weihnachtsmarkts jetzt nochmal ordentlich einen raus! Am Freitag (22. Dezember) lockt das Centro Oberhausen zu einem Mega-Event, das Schlagerherzen höher schlagen lässt, wie die „WAZ“ berichtet.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen schließt den Kreis

Schon zur Eröffnung lockte der Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen mit einem Event. Schlagerstar Jörg Bausch hatte sich zum Auftakt bereits die Ehre gegeben. Wie die Veranstalter jetzt bekannt geben, wurde der Kult-Musiker nun auch zum Abschluss der weihnachtlichen Zeit nach Oberhausen geladen.

Am Freitag wird Bausch so erneut auf der Winterwelt-Bühne am Platz der Guten Hoffnung einheizen und Hits wie „Dieser Flug“ und „Großes Kino“ zum Besten geben. Doch wie die „WAZ“ berichtet, wird er nicht der einzige Star sein, der am Centro Oberhausen zu Gast sein wird.

Auch diese Stars geben sich die Ehre

Denn Schlagerfans können sich auch auf die Mallorca Cowboys freuen. Die „Das rote Pferd“-Interpreten werden den Ballermann ebenfalls für einen Abend gegen die Winter-Bühne am Centro Oberhausen eintauschen.

Doch ab wann werden die Schlagerstars auf dem Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen ihre Hits zum Besten geben? Und auf welche weiteren Mega-Events können sich Besucher so kurz vor Weihnachten am Centro freuen?