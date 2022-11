Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen verzichtet auf beliebte Tradition – „Das gab es noch nie“

Am Freitag (11. November) ist es endlich soweit. Dann geht der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen an den Start. Los geht es ganz traditionelle mit einer Licht-Zeremonie.

Ein Feuerwerk wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben. Dafür haben sich die Veranstalter für die Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Centro Oberhausen etwas anderes ausgedacht. „Das gab es noch nie“.

Centro Oberhausen eröffnet Weihnachtsmarkt mit Spektakel

Um 16.30 Uhr geht das Spektakel im Mitteldom los. „Dann kommt das

Christkind und taucht das Westfield Centro per Knopfdruck in ein magisches Licht.“ Anschließend geht es auf den Weihnachtsmarkt. Auf der Bühne der Flachau Alm erwartet die Besucher dann der traditionelle Fassanastich, bevor das Highlight des Tages ansteht: Eine Drohnenshow, „wie es sie im Ruhrgebiet noch nie gab“, verspricht das Centro Oberhausen.

„Der Weihnachtsmarkt ist jedes Jahr ein absolutes Highlight. Dieses Jahr wird die

Drohnenlichtershow für besonderes Staunen sorgen, da es so etwas bei uns noch nie

gab. Wir wünschen unseren Gästen eine wunderschöne Weihnachtszeit“, so

Marketing Managerin Kathrin Hocke.

Kein Feuerwehr zur Eröffnung des Centro-Weihnachtsmarkts – aus diesem Grund

Drohnenshow statt Feuerwerk. Das Centro Oberhausen verweist beim Verzicht auf Pyrotechnik auf sein ökologisches Bewusstsein. Das Feuerwerk falle weg, „um Feinstaub zu reduzieren.“ Zudem betont das Centro Oberhausen, dass im Zuge der Weihnachtsbeleuchtung die reguläre Centerbeleuchtung. Somit werde nicht mehr Energie verbraucht als ohnehin in den dunklen Monaten.

In diesem Jahr warten satte 130 Holzhütten auf die Besucher. Dazu verspricht das Centro Oberhausen neben einem Riesenrad noch viele weitere Attraktionen.

Das sind die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts am Centro Oberhausen:

11.11.2022 (Eröffnungstag): 17:00 – 21:00 Uhr

12.11.2022: 10:00 – 21:00 Uhr

13.11.2022 (Volkstrauertag): 13:00 – 21:00 Uhr

20.11.2022 (Totensonntag): 18:00 – 21:00 Uhr

An allen anderen Sonntagen öffnet der Weihnachtsmarkt von 11:00 – 21:00 Uhr.

Vom 14.11. – 24.11.2022 kannst du dann von 11 bis 21 Uhr über den Centro-Weihnachtsmarkt schlendern.

Die Öffnungszeiten vom 25.11. – 22.12.2022:

Montag bis Donnerstag: 11:00 – 21:00 Uhr

Freitag: 11:00 – 22:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 22:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 21:00 Uhr

Am Tag vor Heiligabend haben die Stände zwischen 11:00 und 20 Uhr geöfnet.