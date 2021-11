3 Lifehacks für das Centro - so wird dein Besuch besser

3 Lifehacks für das Centro - so wird dein Besuch besser

Weihnachtsmarkt am Centro verschärft die Regeln – DAS musst du jetzt wissen

Oberhausen. Viele Städte haben sich in diesem Jahr dazu entschieden, keinen Weihnachtsmarkt auszurichten. Nicht so Oberhausen! Diese lässt die Veranstaltung am Centro stattfinden.

Unbeschwert wie eh und je ist der Weihnachtsmarkt in Oberhausen trotzdem nicht. Die Stadt hat das Hygienekonzept verschärft. Darauf solltest du bei deinem nächsten Besuch achten.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Centro gilt DIESE neue Regel. (Archivbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

Weihnachtsmarkt am Centro: Neue Hygienevorschriften

Stimmungsvolle Beleuchtung, Glühwein und der Geruch von gebrannten Mandeln in der Luft. Das alles entgeht den Menschen in Oberhausen zumindest nicht, dennoch wurden die Regeln auf den Weihnachtsmärkten deutlich verschärft.

Nachdem die 3G-Regel auf eine 2G-Regel beschränkt wurde, sah sich die Stadt angesichts der steigenden Infektionszahlen zu diesem drastischen Schritt gezwungen.

Weihnachtsmarkt am Centro bietet sich nur für Geimpfte und Genesene an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bettina Strenske

Laut „NRZ“ müsse auf dem gesamten Gelände zwischen Luise-Albertz-Platz, Centro-Promenade und Platz der Guten Hoffnung eine medizinische Maske getragen werden. Das gilt insbesondere für den Zeitraum zwischen 17 und 24 Uhr und betrifft alle Menschen ab dem schulfähigen Alter. Einzige Ausnahme seien Personen mit einem entsprechenden Attest, welches von dem Personal kontrolliert werde.

Weihnachtsmarkt am Centro: Kontrollen durch Ordnungsamt

„Es ist zu erwarten, dass der Weihnachtsmarkt im Centro auch in den kommenden Tagen gut besucht sein wird. Menschen begegnen sich auch hier auf engem Raum. Das Tragen der Maske schützt alle Besucherinnen und Besucher“, erklärt Michael Jehn, Krisenstabsleiter der Stadt Oberhausen.

--------------------------

Mehr aus Oberhausen:

Oberhausen: Mann rast durch 30er-Zone – seine Begründung macht sprachlos

Oberhausen: DIESE Statistik macht Sorge! Polizei warnt – „Deutet sich wieder in unserer Stadt an“

Oberhausen: Irrer Ansturm auf Impf-Termine! Stadt zieht sofort Konsequenzen

--------------------------

Obendrein führe das Ordnungsamt weitere Kontrollen vor Ort durch. Weitere Hintergründe liefert der Artikel aus der „NRZ“. (neb)

Außerdem hat im Centro Oberhausen ein neuer Laden eröffnet. >>> Hier erfährst du mehr.