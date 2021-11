Oberhausen: Irrer Ansturm auf Impf-Termine! Stadt zieht sofort Konsequenzen

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Oberhausen. Gewaltiger Andrang auf Impfungen in Oberhausen. Seit vergangener Woche können Oberhausener Impf-Termine in eine der neu eingerichteten Impfstellen machen - egal ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung.

Doch innerhalb kürzester Zeit waren bereits alle ausgebucht. Die Stadt Oberhausen hat darauf jetzt reagiert.

Oberhausen: Ansturm auf Impfzentren – Stadt zieht Konsequenzen

Die Impfbereitschaft in Oberhausen ist in der vierten Corona-Welle enorm - genauso wie in anderen Ruhrgebietsstädten (mehr dazu hier >>>). Bis zum 20. Dezember waren alle bislang verfügbaren 8.862 Termine ausgebucht.

An der Kleinstädter Bühne in Oberhausen-Sterkrade ist am Montag die erste neue Impfstelle der Stadt eröffnet worden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Aufgrund des großen Andrangs haben wir zusammen mit den Hilfsorganisationen am Wochenende eine deutliche Ausweitung der Zeiten geplant und bereits organisiert“, sagt jetzt der Oberhausener Krisenstabsleiter Michael Jehn.

----------------------

Das sind die neuen Impfstellen in Oberhausen:

Kleinstädter-Bühne, Finanzstraße 1 (Start: 22. November)

Osterfelder Markt (Start 23. November)

Centro Oberhausen: Parkhaus 8 (Start: 24. November)

Saporoshje-Platz (Start: 1. Dezember)

Die Öffnungszeiten ab dem 29. November: Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Bürger warten am Montag auf ihre Corona-Impfung an der Kleinstädter Bühne in Sterkrade. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

----------------------

Ab nächster Woche könnte durch die Unterstützung von DRK, ASB und Johannitern das tägliche Angebot von 600 auf 800 Impfungen pro Tag ausgeweitet werden. Am Wochenende steige die Zahl von 150 auf 800.

So bekommst du einen Impftermin in Oberhausen

„Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um der Oberhausener Bevölkerung zusätzliche Impfangebote zu machen“, freut sich Michael Jehn.

Damit dürfte es in den nächsten Tagen wieder möglich sein, einen geplanten Termin für eine Impfung in Oberhausen zu ergattern. Bürger können hier online einen Termin buchen >>>

Wer einen der begehrten Termine bekommen hat, solle bitte an seinen Personalausweis und Impfpass denken.

----------------------

Weitere Meldungen aus Oberhausen und der Region:

Centro Oberhausen: Neuer Laden eröffnet – DAS gab es hier noch nie

Corona: Experte spricht über Zwangsimpfungen – „auch Freiheitsstrafen möglich“

Corona in NRW: Ungeimpfte vom Amateursport ausgeschlossen – warum diese Maßnahme nicht ausreicht

----------------------

Am Dienstag wurden die neuen Corona-Maßnahmen für NRW verkündet. Das Wichtigste zur neuen Corona-Schutzverordnung, darunter die neuen Regeln am Arbeitsplatz kannst du hier nachlesen >>>