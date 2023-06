Oberhausen: Lebensgefahr! 19-Jähriger verunglückt – Polizei macht brisante Entdeckung

Heftiger Zwischenfall am späten Samstagabend (3. Juni) in Oberhausen. Wie die Polizei Oberhausen am Montag mitteilte, ist ein junger Mann (19) gegen 23.21 Uhr mit seinem Mofa auf der Ebertstraße, Ecke Elsa-Brändström Straße verunglückt.

Mehrere Zeugen berichteten den Einsatzkräften, dass der 19-Jährige in den späten Abendstunden ohne Licht auf der Straße unterwegs war. Zu allem Überfluss sei das spätere Unfallopfer auch noch viel zu schnell in den Kreuzungsbereich gerast. Hier sollte es plötzlich krachen.

Oberhausen: 19-Jähriger nach Unglück in Lebensgefahr

Nach Angaben der Beamten ist der Mopedfahrer mit dem Wagen einer 49-jährigen Frau kollidiert. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, zog sich der 19-Jährige bei dem Aufprall schwerste Verletzungen zu. Sie seien so schwer gewesen, dass „Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte“, teilte die Polizei Oberhausen mit. Das Unfallopfer kam nach einer Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Nach dem Abtransport des Unfallopfers begannen Experten mit der Ermittlung der Unfallursache. Neben den Aussagen der Zeugen sollten die Einsatzkräfte noch weitere Ungereimtheiten entdecken.

Üble Entdeckungen nach Unglück in Oberhausen

So stellten die Ermittler fest, dass der 19-Jährige das Mofa überhaupt nicht hätte fahren dürfen. Denn der junge Mann besaß überhaupt keinen Führerschein. Besonders brisant: Weitere Ermittlungen ergaben, dass das nunmehr komplett zerstörte Zweirad als gestohlen gemeldet worden war. Wie es in die Hände des jungen Mannes gelangen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zur Unfallaufnahme hatte die Polizei Oberhausen den Kreuzungsbereich über Stunden gesperrt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.