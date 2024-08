Drama in Oberhausen! Zwei Kinder (4, 12) schwer verletzt

In Oberhausen haben sich am Donnerstag (22. August) gleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden ein 4- und ein 12-jähriges Kind verletzt.

Drama in Oberhausen! An einem einzigen Tag kamen gleich zwei Kinder nach Verkehrsunfällen ins Krankenhaus. Das erste Unglück ereignete sich am besagten Tag gegen 8 Uhr morgens in der Grenzstraße/Gewerkschaftsstraße. Hier hatte eine Autofahrerin einen 12-jährigen Schüler angefahren.

Oberhausen: Kinder (4, 12) liefen plötzlich auf die Straße!

Das Kind wollte die Straße überqueren, um zur Bushaltestelle zu kommen. Doch dabei achtete es wohl nicht auf den Verkehr. Zeitgleich fuhr eine 28-jährige Autofahrerin auf der Grenzstraße – es kam zum Zusammenstoß! Der verletzte Schüler wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich nur rund vier Stunden später an der Erzbergerstraße in Oberhausen. Hier war eine 57-jährige Oberhausenerin mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Plötzlich lief ein 4-jähriges Kind unvermittelt auf die Straße. Es kam ebenfalls zum Zusammenstoß!

Oberhausen: Verkehrsopferschutz betreut die Beteiligten des Unfalls

Dabei wurde der Junge schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend ins Krankenhaus. Warum sich das Kind von seinen Verwandten losgerissen und auf die Straße gelaufen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsopferschutz betreut die Beteiligten des Unfalls.

