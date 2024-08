NRW: Tragischer Badeunfall! Kleinkind (2) stürzt in Fluss – Großeinsatz!

Tragischer Badeunfall in NRW! Das schöne August-Wetter lockt Menschen immer wieder ans Wasser. Umso gefährlicher, wenn sich einige in Seen oder Flüssen abkühlen wollen. Nicht selten kommt es dabei zu Unfällen.

Am Dienstag (20. August) ist in Werdohl (NRW) gegen 15.20 Uhr ein Kleinkind im Alter von gerade mal zwei Jahren in die Lenne gestürzt.

NRW: Tragischer Badeunfall! Kleinkind (2) stürzt in Fluss

Laut Polizei hielt sich die Familie auf dem Biwakplatz Kettling auf, als das Kind in den Fluss fiel. Wie DER WESTEN erfuhr, war das Kind etwa fünf Minuten unter Wasser. Wie es letztlich in die Lenne fiel, kann noch nicht gesagt werden.

NRW: In Werdohl stürzte ein Kleinkind in die Lenne. Es wurde reanimiert. Foto: Alex Talash

Sofort herbeigerufene Rettungskräfte konnten das Kleinkind aus dem Fluss bergen. Ärzte kämpften noch vor Ort um das Leben des Kindes, konnten es glücklicherweise wiederbeleben.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der das Kind in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen flog. Jetzt ermittelt die Polizei.