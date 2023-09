Oberhausen: Mega-Ankündigung – DIESE Stars kommen in die Pottstadt

Stars und Sternchen kommen immer wieder in den Pott. Auch Oberhausen lockt ab und an namhafte Künstler, Schauspieler, Sänger und Co. auf die Bühne. Die Turbinenhalle ist besonders begehrt.

Und noch in diesem Jahr wird sie erneut zur Showbühne der großen Schlager-Promis. Wer alles in Oberhausen bei der „Schlagersause“ schlechthin auftreten wird, erfährst du hier.

Oberhausen: „Schlagersause“ angekündigt – diese Stars sind dabei

Am 1. Dezember kann wieder gesungen, gelacht und getanzt werden zu den großen Schlagerhits unserer Zeit. Die Turbinenhalle lädt zu einem bunten Abend mit Partyschlager-Stars wie zum Beispiel Ikke Hüftgold. Jedes Jahr tritt er über 150 Mal auf Mallorca und anderen Schlager-Hotspots auf – und im Dezember auch mal wieder im Pott.

Fans können sich neben den Hits „Bumsbar“ oder „Ich schwanke noch“ auch auf „Partyanimal“, „Dorfdäpp“ und „Ticki Tacka“ von Genre-Kollegen Micha von der Rampe freuen. Daneben sind auch noch Julian Benz, Malin Brown, Eddy Rock und DJ LeStraight am Start.

Vorverkauf beginnt bald

Wer sich ein Ticket für die „Schlagersause Oberhausen“ sichern will, braucht nicht mehr lange warten. Der offizielle Vorverkaufsstart ist schon am Sonntag, den 1. Oktober, um 18 Uhr auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung.

Die Party selbst startet dann am 1. Dezember um 20 Uhr und geht durch bis in den frühen Morgen um 4 Uhr – ohne Pause! „Die Schlagersause Oberhausen verspricht eine Nacht voller Musik, Tanz und guter Laune“, wirbt das Partymanagement. „Seien Sie dabei, wenn die Schlagerstars die Bühne betreten und die Turbinenhalle in Oberhausen in ein wahres Schlagerparadies verwandeln.“