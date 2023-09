Der Gasometer Oberhausen ist Europas größte Ausstellungs- und Veranstaltungshalle und gewährt immer wieder einen neuen Blick auf die Welt und ihre Geheimnisse. Dabei können sich Besucher in der Regel auf interaktive Reisen begeben und so komplett in die Themenwelten eintauchen.

Aktuell läuft noch bis Ende November die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer Oberhausen, in der die Schönheit der Natur vor dem Hintergrund des Klimawandels gezeigt wird. Doch jetzt kündigt der Gasometer eine Mega-Sensation an. Besucher sind schon jetzt aus dem Häuschen.

Gasometer Oberhausen kündigt neue Ausstellung an

Der Gasometer Oberhausen hat schon in viele Welten entführt. Ob in den Weltraum oder zuletzt in Eis- und Wüstenwelten – in den Ausstellungsräumen konnten Besucher schon auf einige bildgewaltige Reisen gehen. Was könnte da jetzt noch kommen?

Als Nächstes soll sich in Oberhausen alles um die Ozeane drehen. In der gleichnamigen Ausstellung „Planet Ozean“ entführt der Gasometer in die Welt von Blauhaien, niedlichen Seelöwen und Oktopussen. Und dabei können Besucher das Zuhause der Meerestiere nicht nur visuell anhand von Fotos erleben, sondern auch dank Videos und eines eigenes eingerichteten „Ocean Sound Raum“ regelrecht in die Meereswelten eintauchen.

Der Gasometer kündigt an, Besucher auf eine „sinnliche Reise“ von der Nordsee durch die Weltmeere bis in die Antarktis zu entführen, bei der es „ploppt, knistert, kracht und klopft (…), wenn tausende kleinster Krustentiere, lebendige Korallenriffe oder ein Schwarm Kabeljaue belauscht werden können“.

Besucher flippen aus: „Phänomenal!“

Außerdem sollen überdimensionale Leinwände an den Wänden und der Decke des Gasometers als Projektionsfläche für die lebendige Meereswelt dienen und Besucher im wahrsten Sinne des Wortes in diese eintauchen lassen.

Doch bis es so weit ist, müssen sich Besucher noch gedulden: Bis zum 26. November 2023 bleibt noch „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer Oberhausen. Erst danach soll alles für die neue Ausstellung vorbereitet werden. Diese soll dann am 15. März 2024 eröffnen und bis zum 30. Dezember 2024 im Gasometer bleiben. Für die Besucher gibt es aber nach der Ankündigung auf Facebook schon jetzt kein Halten mehr. „Ich werde auf jeden Fall kommen. Eure Ausstellungen sind phänomenal!“, „Ausgezeichnet mein Element, da komm ich doch gerne vorbei“ oder „Wow, das sieht auch mega aus. Ich freu mich schon drauf“, heißt es schon jetzt in den Kommentaren. Bleibt abzuwarten, was die Nutzer erst meinen, wenn sie die neue Ausstellung besucht haben.