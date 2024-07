Oberhausen: Traditions-Imbiss plötzlich dicht – doch damit hat niemand gerechnet

Viele Menschen in Oberhausen haben nach dieser Nachricht schlucken müssen. Der „Rathaus-Grill“ an der Schwartzstraße 97 steht vor dem Aus. Nach langen Jahrzehnten kündigte der Traditions-Imbiss an, am 21. Juli seine Pforten zu schließen.

Stammkunden aus Oberhausen reagierten entsetzt über die Nachricht, die für viele aus heiterem Himmel kam (mehr dazu hier >>>). Was sie nicht wissen: Der Inhaber hat an dem Standort noch große Pläne, wie er im Gespräch mit DER WESTEN verrät.

Oberhausen: „Deutscher Imbiss liegt im Sterben“

Vor zwei Jahren hat Fredy Buchholz den Rathaus-Grill in Oberhausen übernommen. „Die Vorbesitzerin hat genau den richtigen Zeitpunkt gefunden, um abzuspringen“, sagt der Imbiss-Betreiber heute. Sein Urteil: „Das Konzept ‚klassischer, deutscher Imbiss‘ liegt im Sterben.“ Und wer nicht mit dem Trend geht, muss mit der Zeit gehen, weiß Fredy Buchholz.

Deshalb habe er sich dazu entschieden, das Konzept des Rathaus-Grills zu überarbeiten. Die Schließung sei also gar nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend, wie er gegenüber DER WESTEN versichert. Dabei soll der Laden umgebaut werden. Vor allem aber werde die Produktpalette radikal angepasst. Den Stammkunden macht der Gastronom aber ein großes Versprechen.

Das erwartet dich im neuen Imbiss

„85 Prozent meiner Kunden bestellen eine Currywurst. Die bleibt auf der Karte“, so Buchholz. Und zwar ganz klassisch. Einen vegetarischen Fleischersatz werde es bei ihm nicht geben. Vegetarier sollen auf der neuen Karte aber auch fündig werden.

Die Rede ist von einem amerikanischen Konzept mit Hot Dogs, verschiedenen Pommes-Variationen (Loaded Fries) und Corn Dogs (Würstchen in Maisteighülle). Außerdem bald im Programm: selbstgemachte Limonade. Die Jugendlichen aus den nahe gelegenen Schulen dürften sich auf das frische Konzept freuen. Wann der Imbiss neu eröffnen wird, steht noch nicht fest. Auch beim Namen sollen sich die Gäste noch überraschen lassen.