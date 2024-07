Centro Oberhausen enthüllt es endlich: „Weil so viele gefragt haben“

Das Westfield Centro in Oberhausen gehört wohl zu den beliebtesten Einkaufszentren in NRW. Über 250 Geschäfte befinden sich in dem Shopping-Center, von Kleidung über Spielwaren, Schmuck oder Kosmetik bleibt in der Grünen Mitte in Oberhausen kaum ein (Kunden-) Wunsch offen.

Das ist wohl auch ein Grund, warum Shoppingfans in und um Oberhausen nicht genug von dem Westfield Centro bekommen können. Sehnsüchtig warteten viele deshalb jetzt auf eine besondere Nachricht des Managements – das sorgt nun endlich für Gewissheit.

Centro Oberhausen macht es offiziell

Auf der offiziellen Facebook-Seite des Westfield Center können sich Besucher und Kunden über aktuelle Aktionen, Angebote oder Änderungen in dem Einkaufscenter auf dem Laufenden halten. Dort verbreitet das Kundenmanagement nun auch eine gute Nachricht: Die Daten für die verkaufsoffenen Sonntage stehen!

„Das Warten hat ein Ende“, heißt es in dem Facebook-Beitrag, dem ein kurzer Videoclip – auch Reel genannt – angehängt ist. „Weil so viele von euch gefragt haben… kommen hier die nächsten verkaufsoffenen Sonntage“, kündigt das Centro Oberhausen weiterhin an.

Auch interessant für dich: Taylor Swift: Kurz vor Schalke-Gastspiel kommt es ans Licht – Swifties halten es kaum aus

Centro Oberhausen: Kunden können sich freuen

So hat das Westfield Centro sowohl im Oktober, November als auch im Dezember an jeweils einem Sonntag für Kunden geöffnet. Genauer handelt es sich dabei um den 6. Oktober 2024, den 3. November 2024 und den 8. Dezember 2024. „Seid dabei und nutzt die verkaufsoffenen Sonntage für ein einzigartiges Einkaufserlebnis!“, rät das Westfield Centro seinen Kunden.

Mehr News:

Kein Wunder, gibt es an verkaufsoffenen Sonntagen in dem Shopping-Center oft mehr zu entdecken als an den regulär geöffneten Einkaufstagen. Oft locken Händler mit besonderen Angeboten, auch im Westfield Centro selbst gab es in der Vergangenheit besondere Aktionen wie Glücksspiele oder Foto-Wettbewerbe. Aber Achtung: An den verkaufsoffenen Sonntagen hat das Westfield Centro in Oberhausen nur von 13 bis 18 Uhr geöffnet.