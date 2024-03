Oberhausener Tierschützer schlagen Alarm – „Bitte unterlassen Sie das“

Die Tierschützer, Tierheime und Vereine in NRW sind überlastet. Immer mehr Tiere werden gebracht oder ausgesetzt, immer mehr Arbeit kommt auf die Tierfreunde zu. Während sich die meisten vor Arbeit kaum retten können, fehlt es jedoch oft an einem: Geld. Viele Tierschutzvereine sind auf Spenden angewiesen. Der Tierschutzverein Oberhausen hat aus diesem Grund den Tierschutzladen ins Leben gerufen.

In diesem Laden können Spenden abgegeben werden, die dann dort verkauft werden. Das Geld kommt den Tieren zugute. Im Moment nimmt der Tierschutzladen aber keine Sachspenden an. Was steckt dahinter? DER WESTEN hat nachgefragt.

Oberhausen: Tierschützer appellieren an alle

In dem Laden des Tierschutzvereines in Oberhausen können Anwohner Secondhand-Gegenstände aller Art spenden, von Kleidung und Schuhen bis hin zu Sachgegenständen wie Dekoartikel. Durch den Verkauf dieser Spenden werden für die Tierschützer enorm wichtige Einnahmen generiert, mit denen dann beispielsweise die Tierarztrechnung ihrer Lieblinge gezahlt werden kann. Viele der Spenden sind sogar neuwertig, wie die Tierschützer auf Anfrage von DER WESTEN berichten. Doch nicht alle meinen es so gut.

Viel zu oft werden die verschiedensten Gegenstände aber auch einfach vor die Tür des Ladens gestellt und als „Spende“ abgetan, obwohl es auf gut Deutsch einfach nur altes Zeug ist. „Oft ist es sehr wahrscheinlich, dass da jemand einfach mal seinen Keller entrümpelt hat und die offizielle Entsorgung umgehen will“, erzählt eine Tierschützerin aus Oberhausen. Und die Arbeit bleibt dann an den Mitarbeitern hängen, die wohl bemerkt alles ehrenamtlich machen. Sie müssen dann „verschmutzte, verrostete und defekte Sachen sichten, aussortieren und letztendlich zur Entsorgung fahren.“

„Bitte unterlassen Sie das“

Auch auf Facebook richtet das ehrenamtliche Team aus diesem Grund nun ernst gemeinte Worte an die Community. „In dem Zusammenhang appellieren wir mit aller Ernsthaftigkeit an diejenigen, die uns immer wieder Kartons und Taschen mit Gegenständen vor die Ladentüre stellen. Bitte unterlassen Sie das.“

Aktuell kann der Tierschutzverein Oberhausen keine weiteren Sachspenden mehr annehmen und hat einen Annahm-Stopp verhängt. Das liegt jedoch nur bedingt an dem abgeladenen Abfall vor ihrer Tür. „Der aktuell ausgesprochene Annahme-Stopp für Sach- und Kleiderspenden ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass unsere Lager rappelvoll sind und wir zunächst diese Vorräte abarbeiten müssen“, berichten sie gegenüber unserer Redaktion. Schließlich machen die Tierschützer diese Arbeit neben ihrem Hauptberuf ehrenamtlich.