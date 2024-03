Schwer verletzte Katze in Oberhausen gesucht – Tierschützer schlagen Alarm!

Man mag es vielleicht nicht glauben, aber auch in Deutschland gibt es viele Katzen, die auf der Straße leben. Sie haben kein festes Zuhause und niemanden, der sich regelmäßig um sie kümmert. Um dem Elend in Oberhausen entgegenzuwirken, gibt es gemeinnützige Organisationen. Die Katzenhilfe Oberhausen ist so eine.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter aus Oberhausen versorgen die Tiere mit Futter und mit medizinischer Versorgung, falls es nötig ist. Doch nun machen sie sich um einen ihrer Schützlinge große Sorgen, denn er benötigt dringend Hilfe.

Oberhausen: Schwerverletzte Katze vermisst

Die Katzenhilfe Oberhausen bittet am Sonntag (17. März) auf Facebook alle Anwohner, dringend die Augen nach einer schwarzen Katze mit weißen Pfoten offen zu halten. Der Streuner sei bei ihnen schwer verletzt bei der Futterstelle Pottmansweg aufgetaucht, doch seit einem Tag wieder verschwunden.

„Er muss unbedingt zum Tierarzt. Da er nicht mehr frisst, gelingt es uns bisher nicht, ihn einzufangen. Wir kommen nicht nahe genug an ihn heran. Wenn ihn jemand in der Nähe sieht, bitte melden“, so der dringende Appell. Um die Katze besser zu erkennen, haben die Tierschützer ein Bild von dem Tier gepostet. Darauf ist zu sehen, dass die arme Samtpfote ein schwer verletztes Auge hat. Zudem gehen die Helfer davon aus, dass die Katze auch einen Kieferbruch erlitten habe.

Deshalb auch der dringende Hilferuf. Denn die Katze muss umgehend von einem Tierarzt untersucht werden. Wer das schwer verletzte Tier sichtet, wird gebeten, sich so schnell wie möglich bei der Katzenhilfe Oberhausen zu melden. Für die Katze könnte jede Minute zählen.