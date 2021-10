Oberhausen: Tierschutzverein zeigt dramatische Tier-Bilder – „So langsam wird es eng bei uns“

Der Tierschutzverein in Oberhausen schlägt Alarm!

Mit dramatischen Bildern eines kleinen Tierbabys möchte der in Oberhausen ansässige Tierschutzverein auf ein großes Problem aufmerksam machen.

Oberhausen: Igelbaby in furchtbarem Zustand aufgefunden

Auf mehreren Bildern zeigt der Tierschutzverein Oberhausen in einem Facebook-Beitrag ein Igel-Baby in einem katastrophalen gesundheitlichen Zustand.

Wie die Tierhelfer selbst erklären, ist das Igel-Junges von Fliegenmaden befallen bei ihnen abgegeben worden.

Das ist auch auf den Bildern gut zu erkennen. Dem kleinen Kerlchen kommen Maden aus den Ohren. Deutlich sichtbar sind auch die Madeneier in den Augenlidern des Igels.

Oberhausen: Tierschutzverein hat noch ein anderes Problem

In den Kommentaren bleibt bei diesem Anblick kein Tierfreund ungerührt: „Hoffe der Kleine kommt durch“, schreibt eine Nutzerin. „Krass... der Arme“, meint ein anderer.

Doch der Tierschutzverein hat neben dem Gesundheitszustand des Igels noch ein anderes Problem: „So langsam wird es echt eng bei uns“, heißt es in dem Kommentar.

Oberhausen: Tierfreunde bieten Hilfe an

Der Verein kommt nämlich langsam an die Grenzen seiner Kapazitäten für Tiere in Not.

Auch hier zeigen sich die Kommentatoren hilfsbereit. „Wird etwas benötigt?“, wird umgehend gefragt. Eine andere Nutzerin bietet ebenfalls ihre Hilfe an. „Falls ihr Hilfe braucht, meldet euch“, schreibt sie.

Darauf geht der Tierschutzverein auch prompt ein und fragt, ob sie einen Igel aufnehmen würde. Doch mit dieser einzelnen Tat ist das Platzproblem des Vereins noch längst nicht behoben…