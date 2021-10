Oberhausen: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer, weil er einen Fehler macht – viele haben es nicht auf dem Schirm

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen hat am Freitag einen E-Scooter aus dem Verkehr gezogen.

Denn der Fahrer (35) hatte in Oberhausen eine Regel aus der Straßenverkehrsordnung missachtet. Ein Fehler, der im Zusammenhang mit dem E-Scooter keine Seltenheit ist.

Oberhausen: Die Polizei hat einen E-Scooter wegen eines typischen Fehlers aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg / dpa

Oberhausen: Polizei zieht E-Scooter aus dem Verkehr

Der 35-Jährige war mit seinem E-Scooter gegen 10 Uhr an der Mülheimer Straße in Oberhausen unterwegs. Die Beamten hielten ihn an und kontrollierten sein Fahrzeug.

Dabei stellten sie fest, dass der E-Scooter keine Versicherungsplakette hatte. Was viele nicht wissen: So eine Plakette ist zwingend erforderlich.

E-Scooter-Fahrer benötigen eine Haftpflicht-Versicherung mit einer zugehörigen Plakette wie dieser. (Symbolbild) Foto: Robert Guenther / dpa

-----------------------

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

-----------------------

Denn alle Halter von Elektrokleinstfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit ab 6 km/h bis 20 km/h müssen dafür eine verpflichtende Haftpflichtversicherung abschließen. So wie es auch bei Autos Pflicht ist.

„Wegen der kleinen Ausmaße und der Besonderheiten in der baulichen Ausführung ist für diese Fahrzeuge eine kleine Versicherungsplakette zum Aufkleben eingeführt worden“, erklärt die Polizei Oberhausen.

So ist es in der „Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr“ geregelt.

E-Scooter-Fahrer kassiert Anzeige in Oberhausen

Davon wusste der 35-Jährige seiner Aussage gegenüber den Einsatzkräften der Polizei Oberhausen zufolge allerdings nichts. Sein E-Scooter würde schließlich nur 17 km/h fahren.

------------

Pech für ihn: Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige. (ak)