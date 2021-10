Ruhrgebiet: Polizei kassiert Falschgeld und stellt Rätsel: „Finden Sie den Fehler?“

Viele Polizeiwachen im Ruhrgebiet haben sich am Freitag an einer bundesweiten Aktion bei Twitter beteiligt. Unter dem Hashtag Polizei110 ließen die Beamten die Bürger beim Twitter-Marathon an ihrem Alltag teilhaben.

Die Polizei im Ruhrgebiet beteiligte sich am Freitag am Twitter-Marathon. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Ganze hatte einen ernsten Hintergrund, soll aber auch unterhalten, wie dieses Rätsel der Polizei im Ruhrgebiet beweist.

Ruhrgebiet: Polizei stellt Falschgeld-Rätsel: „Finden Sie den Fehler?“

So postete die Polizei Unna ein Bild aus der Wache in Kamen, auf dem fünf 20-Euro-Scheine abgebildet sind. Doch 100 Euro waren die Papierstücke nicht wert.

Es handelte sich um Falschgeld, das bei der Polizei im Ruhrgebiet abgegeben wurde. Die Beamten fragen: Finden Sie den Fehler?

Ruhrgebiet: Kannst du die Fälschung identifizieren? Foto: Polizei Unna

Wer weiter rätseln möchte, sollte jetzt nicht auf die Kommentare unter dem Tweet schauen oder herunterscrollen. Denn jetzt folgt die Auflösung.

#Kamen: Auf unserer Wache in Kamen ist Falschgeld abgegeben worden. Finden Sie den Fehler? 😉 #Polizei110 pic.twitter.com/OSFDCutw9M — Polizei NRW UN (@polizei_nrw_un) October 1, 2021

Daran ist das Falschgeld im Ruhrgebiet zu erkennen

Bei genauerer Betrachtung lassen sich gleich mehrere Hinweise zur Identifizierung der Blüten erkennen. So sind zum einen die Seriennummern der Scheine identisch.

Außerdem lässt auf der Rückseite der Blüten, unten links ein Aufdruck erkennen, der da nicht hingehört. Dort steht in blauer Schrift das Wort „copy“ - zur Belustigung der Twitter-User: „Wenigstens korrekt gekennzeichnet“, kommentiert einer.

Das steckt hinter dem Polizei-Marathon bei Twitter

Ausgebüxte Ziegen in Neuss oder eine defekte Kaffeemaschine in der Leitstelle im Rhein-Kreis Neuss.

Was für ein schlimmes Schicksal für das Social-Media-Team und die Beamten auf der #Leitstelle😰 gerade eben ist die Kaffeemaschine kaputt gegangen.🤦‍♀️ Bitte seien Sie also nachsichtig mit uns😉 #polizei110 #PolizeiRKN pic.twitter.com/fHvEFvD6tk — Polizei NRW RKN (@polizei_nrw_rkn) October 1, 2021

Die Tweets der Polizei in ganz NRW und bundesweit sind an diesem Tag mehr oder weniger spaßig.

Mit der Twitter-Aktion will die Polizei aber nicht nur unterhalten, sondern auch für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Notrufen werben.

Denn immer wieder würden Bürger den Notruf falsch verstehen oder zweckentfremden. So wie beispielsweise die Bitte um die Ausstellung eines polizeilichen Führungszeugnisses per Notruf in einer Dienststelle in NRW, die natürlich nicht von der Polizei sondern der Stadt ausgestellt wird.

Das kostet Zeit und Nerven in der Leitstelle. Und führt dazu, dass die Kapazitäten der Beamten in echten Notfällen möglicherweise eingeschränkt sind. (ak)