Oberhausen: Sting-Konzert kurzfristig abgesagt – das steckt dahinter

Oberhausen. Bittere Nachrichten für Sting-Fans aus Oberhausen! Das für Montag (11. April) geplante Konzert in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen musste kurzfristig abgesagt werden.

Es ist nicht der einzige Sting-Auftritt, der ausfällt.

Oberhausen: Sting-Konzert in Rudolf-Weber-Arena fällt aus – aus diesem Grund

Neben dem Konzert in Oberhausen wird auch das Konzert des britischen Sängers in Köln (13. April) verschoben – auf Herbst 2022, heißt es in einer Pressemitteilung: „Dies ist eine Folge von positiven Covid-Fällen bei Mitarbeitern der ‚Sting - My Songs'-Tour, die in den letzten beiden Wochen bereits zu Konzertausfällen geführt hatten.“

So fielen etwa auch die Sting-Konzerte in Leipzig und Hamburg aus.

Oberhausen: Das Sting-Konzert in der Rudolf-Weber-Arenafällt aus. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Sting-Konzert in Oberhausen fällt aus – das müssen Ticketinhaber wissen

Noch ist unklar, wann genau das Konzert in Oberhausen nachgeholt wird. Fest steht: Die Tickets werden auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit behalten.

Für die Fans von Gordon Matthew Thomas Sumner, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, wiederholt sich damit eine nicht enden wollende Geschichte.

Sting hat seinen Auftritt in Oberhausen abgesagt. (Archivbild) Foto: Axel Heimken / dpa

Wann kommt Sting endlich nach Oberhausen?

Denn ursprünglich sollte Sting bereits im Oktober 2020 in Oberhausen auftreten. Damals trug die Konzerthalle in Oberhausen noch einen anderen Namen (mehr dazu hier).

Doch der Auftritt musste bereits vorher zwei Mal neu datiert werden.

Jetzt muss erneut ein neuer Termin her – und der soll nach dem Willen der Veranstalter so schnell wie möglich gefunden werden. (ak)

