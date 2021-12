Oberhausen: „Köpi-Arena“ kriegt neuen Namen – SO wird die Halle demnächst heißen

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Oberhausen. Der Name „Köpi-Arena“ ist in Oberhausen bald Geschichte. Nach 20 Jahren ist Schluss mit dem Titel, denn die „König-Pilsener-Arena“ in Oberhausen bekommt ab dem 1. Januar 2022 einen neuen Namen.

Wie auf der Homepage des Betreibers bekanntgegeben wurde, werden dort ab 2022 Konzerte und Events unter einem anderen Namen stattfinden: Die Arena in Oberhausen heißt dann nämlich „Rudolf Weber-Arena“.

Oberhausen: „Köpi-Arena“ bekommt neuen Namen

Die von ASM Global betriebene „Arena Oberhausen“ wird damit nach genau 20 Jahren unter der Flagge von König Pilsener umbenannt. Damit werden die größten Namensrechte in der 25-jährigen Geschichte der Oberhausener Spielstätte realisiert.

Die „Köpi-Arena“ in Oberhausen wird umbenannt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Das Familienunternehmen Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudedienste GmbH & Co. KG wird in dritter Generation von Andreas Weber geführt. „Wir freuen uns sehr, dass die ‚Arena Oberhausen‘ ab 2022 unseren Namen tragen wird“, sagt Weber.

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Oberhausen: Gebäudereinigungs-Firma bekommt den Zuschlag

„Wir sind stolz darauf einen weiteren starken Partner gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam in die Zukunft gehen werden und heißen Rudolf Weber Gebäudereinigung herzlich willkommen“, freut sich Mirco Markfort, der seit dem 1. November die Geschäfte der „Arena Oberhausen“ führt.

Oberhausen: König-Pilsener bleibt trotzdem an Bord

Der bisherige Namensgeber König Pilsener bleibt der „Arena Oberhausen“ als Partner aber weiterhin erhalten. Trotzdem werden sich wohl einige Oberhausener erst noch an den neuen Namen gewöhnen müssen…

Ebenfalls interessant, wenn du aus Oberhausen bist: Der Weihnachtsmarkt am Centro hat seine Corona-Regeln verschärft! Alles was du jetzt wissen musst, liest du hier. (cf)

