Oberhausen: Feuerwehr und THW rüsten sich für das Schlimmste – „Extremfall“

Die anhaltenden, massiven Regenfälle der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass auch der Pegel der Ruhr in Oberhausen erheblich angestiegen und der Ruhrdeich stark aufgeweicht ist. Inzwischen hat sich die Situation zugespitzt.

Am Freitagabend (22. Dezember) mussten die Sicherheitsbehörden in Oberhausen eine drastische Maßnahme ergreifen. Vertreter der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und weiterer Einrichtungen rüsten sich für das Schlimmste.

Oberhausen: Deich wird mit Sandsäcken gesichert

Das Sturmtief „Zoltan“ hat nicht nur in Oberhausen, sondern bundesweit und darüber hinaus für erhebliche Schäden gesorgt. Umstürzende Bäume und geflutete Keller bescherten den Feuerwehren Einsätze am laufenden Band, sorgten für ein Bahn- und Flughafen-Chaos. In Belgien und den Niederlanden kamen sogar Menschen ums Leben.

Doch jetzt, wo manch einer schon glaubte, das Gröbste sei vorbei, wird die Situation in Oberhausen brenzlig. Nicht nur dass der Ruhrdeich durch die enormen Regenmengen aufgeweicht ist. (Vergleichbares war im Juni 2023 mit heftigen Folgen in Dinslaken passiert.) Wie die Feuerwehr Oberhausen erklärt, ist die Deichfläche von einer Kuhherde als Weide genutzt worden. Dadurch sei der Untergrund zusätzlich aufgeweicht worden.

„Um für den Extremfall vorbereitet zu sein und zur Abstimmung weiterer Maßnahmen, wurde bei der Feuerwehr Oberhausen ein Führungsstab eingerichtet“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Im Klartext: Es sitzen jetzt dauerhaft verschiedenste Fachleute und Entscheidungsträger zusammen, um sofort Maßnahmen ergreifen zu können, falls die Situation eskaliert. Vertreter des THW, der Feuerwehr Duisburg, der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen seien eingebunden worden, außerdem Experten der Deichverteidigung.

Um die Entwicklung des Ruhr-Pegels stets im Blick zu haben, wird der betroffene Teil des Deiches zurzeit ausgeleuchtet. Zur Sicherung des Deiches werden Sandsäcke eingesetzt. Zurzeit sind insgesamt rund 50 Einsatzkräfte vor Ort in Oberhausen, obwohl sich der Pegelstand zurzeit noch unter der „Vorwarnstufe“ befindet. Pegelstand und Fließgeschwindigkeit der Ruhr werden ständig beobachtet. „Die weitere Entwicklung bleibt jetzt abzuwarten“, heißt es. Bleibt zu hoffen, dass alles gut geht und der Deich nicht bricht.