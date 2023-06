Das Mega-Unwetter in NRW am Donnerstag und Freitag (22./23. Juni) hat in den Städten nicht nur zu zahlreichen überfluteten Kellern, umgeknickten Bäumen und zerstörten Dächern und Autos geführt. Zu Tausenden von Einsätzen mussten die Feuerwehren ausrücken.

+++ Duisburg von heftigem Unwetter schwer gezeichnet – Feuerwehr über Nacht im Dauereinsatz +++

Am Freitagvormittag wurde auch noch ein ganz anderer, und zwar sehr dramatischer Schaden mit einer deutlich größeren Dimension entdeckt. Die gewaltigen Niederschlagsmengen haben offenbar die Emscher massiv anschwellen lassen. In Dinslaken ist die Situation inzwischen bedrohlich!

Unwetter in NRW: Hundertschaft der Polizei hilft

Am Morgen um kurz nach 7 Uhr alarmierte ein Bürger die Polizei und berichtete, der Emscher-Deich im Bereich Heerstraße in Dinslaken sei beschädigt. Der gestiegene Pegel der Emscher in NRW, die wegen des vielen Niederschlags sehr hohe Fließgeschwindigkeit und das auch drumherum aufgeweichte Erdreich hatten offenbar zu einer unheilvollen Kombination geführt: Große Teil des Deiches sind bereits auf einer Länge von hundert Metern weggerissen und fortgeschwemmt worden. Insgesamt sind etwa 300 Meter Deich von der Erosion betroffen. Jetzt droht akut ein Deichbruch!

Eine Hundertschaft der Polizei sowie die Feuerwehr eilten herbei. Ein Hubschrauber wurde angefordert, um die Situation aus der Luft besser beurteilen zu können. Inzwischen sind Hunderte Einsatzkräfte vor Ort, um das Schlimmste zu verhindern. Ziel ist es, den Deich mit Steinen zu stabilisieren. Damit die dazu nötigen schweren Maschinen den Ort des Geschehens erreichen können und genug Platz haben, müssen zunächst Bäume gefällt werden. Zeitgleich fahren Lkw im Pendelverkehr, um Material heranzuschaffen.

Umweltminister kommt persönlich

Die technische und organisatorische Federführung liegt bei der Emschergenossenschaft. „Wir haben alle Kräfte mobilisiert und arbeiten an der Sicherung des Deiches“, heißt es in einem Statement auf Twitter. Da aber ein Deichbruch mit gravierenden Folgen nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Polizeipräsidium Essen inzwischen die polizeiliche Einsatzleitung übernommen. NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) will am Nachmittag nach Dinslaken kommen, um sich einen Eindruck zu verschaffen.

Evakuierung von 100 Häuern verworfen

Zunächst war die Evakuierung von rund 100 Wohnhäusern in der Nähe des Deichs erwogen worden. Inzwischen hat man diesen Schritt erst einmal wieder verworfen, da diese höher liegen als der Emscher-Pegel, mit einer Überflutung der Gebäude also nicht akut zu rechnen ist. Lediglich ein einziger Betrieb in Ufernähe wurde geräumt.

