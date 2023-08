Oberhausen: Polizei warnt Autofahrer zum Schulbeginn – „Verstärkt kontrolliert“

Mehr als 2.200 Kinder aus Oberhausen haben auf diesen Tag gewartet – jetzt ist es so weit: Der Tag der Einschulung ist da! Bedeutet: zahlreiche neue Eindrücke, neue Klassenkameraden und natürlich die langersehnte Schultüte. Doch bei aller Freude auf den neuen Lebensabschnitt: Die Polizei Oberhausen hat eine dringende Warnung an alle Autofahrer.

Damit die Schüler auch sicher ankommen, hat die Polizei Oberhausen zum Schulstart einen besonderen Fokus auf die i-Dötzchen gesetzt. In Elterninformationsveranstaltungen wurden Themen wie die altersbedingten Defizite besprochen, sowie Tipps zur Schulwegplanung, zur Sicherheit durch Sichtbarkeit, zu den Parksituationen vor den Schulen und der richtigen Sicherung der Kinder im Auto gegeben. Ebenso gab es für die Vorschulkinder auch Schulwegbegehungen.

+++Centro Oberhausen: Neue Open-Air-Attraktion am Einkaufszentrum – sie ist nicht zu übersehen+++

Polizei Oberhausen bittet um rücksichtsvolles Verhalten

Und mit dem Schulbeginn unterstützt nun auch der Bezirksdienst bei den Schulwegsicherungen – in der Regel vor oder nach dem Unterricht. „Wild parkende Eltern oder Raser im Umfeld der Kindergärten und Schulen werden ebenfalls verstärkt kontrolliert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Oberhausen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Die Polizei appelliert an alle Straßenverkehrsteilnehmer: Fahrt besonders rücksichtsvoll! Ein entsprechender Hinweis auf den Schulstart ist auf den großen Displays der Stadt Oberhausen im Stadtgebiet zu sehen. Es sind noch weitere Aktionen geplant. So sollen die Kleinen sicher an ihr Ziel kommen.

Ebenfalls interessant, wenn du aus Oberhausen kommst: Traurige Statistik für die Stadt! Offenbar musste das Jugendamt im vergangenen Jahr deutlich öfter aktiv werden als noch 2021. Sind die Kinder und Jugendlichen in der Stadt nun gefährdeter? In diesem Artikel erfährst du mehr dazu.